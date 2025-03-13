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Срна высказался о переносах матчей УПЛ в угоду сборной Украины
Мы тоже надеемся, что это поможет
shakhtar.com
Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна выразил надежду, что перенос части матчей 21-го тура УПЛ поможет сборной Украины в противостоянии со сборной Бельгии в плей-офф Лиги наций.
"Надеюсь, то, что мы перенесли матчи на 4−5 дней, пойдет на пользу сборной Украины. Желаем им удачи, — сказал Срна.
Напомним, поединки плей-офф раунда за право выступлений в дивизионе "А" Лиги наций пройдут 20 и 23 марта.
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Источник:ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
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