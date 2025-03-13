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Верес построит еще два тренировочных поля на клубной базе

Премьер-лига

Сейчас ведутся подготовительные работы

Верес построит еще два тренировочных поля на клубной базе

nkveres.com

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"Верес" готовится построить еще два поля на тренировочной базе по улице Защитников Мариуполя в Ровно. Соответствующее решение вчера согласовали члены наблюдательного совета.

"Мы сейчас планируем большую площадку 170 на 75 метров, где обустроим два новых тренировочных поля: полноразмерное травяное и малое синтетическое. Сейчас ведутся подготовительные работы. Параллельно мы готовим документы для получения градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка", - рассказал вице-президент "Вереса" Юрий Фалко.

Напомним, сейчас учебно-тренировочная база "Вереса" – это два полноразмерных тренировочных поля: с натуральным покрытием и синтетическое, оборудованные трибунами со зрительскими местами и системой освещения (мощностью 800 и 350 люксов соответственно).

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
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