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Верес построит еще два тренировочных поля на клубной базе
Сейчас ведутся подготовительные работы
nkveres.com
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"Мы сейчас планируем большую площадку 170 на 75 метров, где обустроим два новых тренировочных поля: полноразмерное травяное и малое синтетическое. Сейчас ведутся подготовительные работы. Параллельно мы готовим документы для получения градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка", - рассказал вице-президент "Вереса" Юрий Фалко.
Напомним, сейчас учебно-тренировочная база "Вереса" – это два полноразмерных тренировочных поля: с натуральным покрытием и синтетическое, оборудованные трибунами со зрительскими местами и системой освещения (мощностью 800 и 350 люксов соответственно).
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