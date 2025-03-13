Федорчук: Киевляне только сами могут создать проблемы в борьбе за золото

Украинский тренер Олег Федорчук считает "Динамо" фаворитом в УПЛ.

"Если после потери очков "Динамо" в поединке с "Ворсклой" я расценивал шанс киевлян на чемпионство как 60 на 40, то после ничьей главного конкурента – "Шахтера" с "Кривбассом", подопечные Шовковского вернули себе комфортный гандикап: 65 на 35".

"Теперь киевляне только сами могут создать проблемы в борьбе за "золото". Хотя, мне кажется, гранды украинского футбола не демонстрируют чемпионскую игру. В составах обеих команд мало креативных футболистов, к тому же "звездам" не хватает сил проводить на высоком уровне два тайма. Вот эти перепады и сказываются негативно на игре наших самых именитых клубов”, – убежден Федорчук.