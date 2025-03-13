  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Федорчук: Киевляне только сами могут создать проблемы в борьбе за золото
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Федорчук: Киевляне только сами могут создать проблемы в борьбе за золото

Премьер-лига
Обновлено

И пока это удается

Федорчук: Киевляне только сами могут создать проблемы в борьбе за золото

Фото: tavriya.com.ua

Новина українською

Украинский тренер Олег Федорчук считает "Динамо" фаворитом в УПЛ.

"Если после потери очков "Динамо" в поединке с "Ворсклой" я расценивал шанс киевлян на чемпионство как 60 на 40, то после ничьей главного конкурента – "Шахтера" с "Кривбассом", подопечные Шовковского вернули себе комфортный гандикап: 65 на 35".

Читайте такжеЕсли начинаешь верить в свое величие, происходит катастрофа. Эксперт о еврокубковом провале

"Теперь киевляне только сами могут создать проблемы в борьбе за "золото". Хотя, мне кажется, гранды украинского футбола не демонстрируют чемпионскую игру. В составах обеих команд мало креативных футболистов, к тому же "звездам" не хватает сил проводить на высоком уровне два тайма. Вот эти перепады и сказываются негативно на игре наших самых именитых клубов”, – убежден Федорчук.

Столичный клуб опережает "Александрию" всего на 4 балла.

По теме
yellow-arrow
Верес построит еще два тренировочных поля на клубной базе
yellow-arrow
Срна высказался о переносах матчей УПЛ в угоду сборной Украины
yellow-arrow
Хавбек Вереса - о матче с Полесьем: Лучший поединок сезона? Мне больше запомнилась победа над Рухом
Олег Федорчук Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости