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Федорчук: Киевляне только сами могут создать проблемы в борьбе за золото
И пока это удается
Фото: tavriya.com.ua
Украинский тренер Олег Федорчук считает "Динамо" фаворитом в УПЛ.
"Если после потери очков "Динамо" в поединке с "Ворсклой" я расценивал шанс киевлян на чемпионство как 60 на 40, то после ничьей главного конкурента – "Шахтера" с "Кривбассом", подопечные Шовковского вернули себе комфортный гандикап: 65 на 35".
"Теперь киевляне только сами могут создать проблемы в борьбе за "золото". Хотя, мне кажется, гранды украинского футбола не демонстрируют чемпионскую игру. В составах обеих команд мало креативных футболистов, к тому же "звездам" не хватает сил проводить на высоком уровне два тайма. Вот эти перепады и сказываются негативно на игре наших самых именитых клубов”, – убежден Федорчук.
Столичный клуб опережает "Александрию" всего на 4 балла.
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