Заховайло: Не удивлюсь, если чемпионом Украины станет Александрия

Известный менеджер Вячеслав Заховайло высказался о последних результатах киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" в текущем чемпионате Украины.

"Что "Динамо", что "Шахтер" издеваются над нервной системой своих болельщиков. Хочу поблагодарить "Карпаты" и "Зари" за то, что отобрали очки у пижонов".

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"Если так пойдут дела у наших грандов дальше, то я не удивлюсь, если чемпионом Украины станет "Александрия". Это, конечно, сарказм с моей стороны. Особенно отличились динамовцы: два удара в створ ворот за целый матч”, – написал Заховайло на своей странице в социальной сети Facebook.

"Динамо" и "Шахтер" уже дважды теряли очки после зимнего перерыва.