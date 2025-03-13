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Заховайло: Не удивлюсь, если чемпионом Украины станет Александрия

Премьер-лига
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Вероятность сохраняется

Заховайло: Не удивлюсь, если чемпионом Украины станет Александрия

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Известный менеджер Вячеслав Заховайло высказался о последних результатах киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" в текущем чемпионате Украины.

"Что "Динамо", что "Шахтер" издеваются над нервной системой своих болельщиков. Хочу поблагодарить "Карпаты" и "Зари" за то, что отобрали очки у пижонов".

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"Если так пойдут дела у наших грандов дальше, то я не удивлюсь, если чемпионом Украины станет "Александрия". Это, конечно, сарказм с моей стороны. Особенно отличились динамовцы: два удара в створ ворот за целый матч”, – написал Заховайло на своей странице в социальной сети Facebook.

"Динамо" и "Шахтер" уже дважды теряли очки после зимнего перерыва.

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Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Вячеслав Заховайло
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Источник:
В'ячеслав Заховайло
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Не люблю футбол (Хорол)
13.03.2025 в 09:23
Та ніколи провінція не стане чемпіоном,ФФУ такого не допустить
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Комментарии 2
Не люблю футбол (Хорол)
13.03.2025 в 09:23
Та ніколи провінція не стане чемпіоном,ФФУ такого не допустить
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
13.03.2025 в 07:56
Заховайло - брехун! Згідно офіційній статистиці матчу, динамівці завдали 26 ударів по воротах Зорі, з них 8 - в площину воріт. Для довідки, Зоря завдала всього 9 ударів і 3 з них у площину воріт. Різниця колосальна в статистиці команд, і ще більше колосальна брехня того Заховайла, що підло заховав істину, нахабно замінюючи її цинічною брехнею!
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