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Форвард Кривбасса U-19 прокомментировал подписание нового контракта с клубом
Он отметил, что для него это важный шаг в карьере
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Нападающий криворожского "Кривбасса" U-19 Назар Попов прокомментировал подписание долгосрочного контракта с клубом.
- Что для тебя значит подписание контракта с главной командой "Кривбасса"?
- Это новая ступенька для меня в футбольной карьере, а также прекрасная возможность развиваться как профессионал в таком замечательном клубе, как "Кривбасс". Я очень рад подписать новое соглашение, ведь мы - большая красно-белая семья. Кто больше всего повлиял на меня как на футболиста? Это мои родители, а также мои первые тренеры: Сергей Зайков, Анатолий Мацанский, Михаил Гаврилуца.
- Чего хотел бы достичь с "Кривбассом" в будущем?
- Очень хотел бы побороться за победу в УПЛ, а также сыграть в еврокубках и выступить лучше.
- На кого равняешься в главной команде "Кривбасса"?
- Сложно выделить кого-то одного, все игроки нашего клуба - настоящие профессионалы. Каждый по-своему сильный и амбициозный.
- Какой совет ты бы дал ребятам ФА "Кривбасс", которые сейчас только мечтают о подписании контракта с главной командой клуба?
- Главное - никогда не останавливаться и работать каждый день. И тогда ваши мечты смогут воплотиться в реальность, - сказал Попов.
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