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Бутенко: Хотел бы выиграть Лигу чемпионов вместе с Кривбассом
Амбициозная мечта
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Полузащитник криворожского "Кривбасса" U-19 Тимур Бутенко поделился мыслями после подписания долгосрочного контракта с клубом.
- Что для тебя значит подписание контракта с главной командой "Кривбасса"?
- Это важный шаг для меня. Я долго работал над собой ради этого шанса. Стремился к контракту с "Кривбассом". В дальнейшем продолжу добросовестно работать, чтобы получить шанс в первой команде. Последние годы повлияли на меня положительно, ведь я развиваюсь вместе с "Кривбассом" U-19. В Кривой Рог переехал из "УФК-Кривбасс", который дал мне очень много. Днепровский филиал ФА "Кривбасс" - очень крутой.
- Кто из тренеров сделал наибольший вклад в твое профессиональное развитие?
- В принципе все тренеры, с которыми я работал. Это и Дмитрий Молодцов, и Артем Прошенко, и Алексей Прилепов, и Юрий Штурко, другие наставники. Все дали мне что-то свое в футбольном плане.
- Чего хотел бы достичь с "Кривбассом" в будущем?
- Очень хотел бы выиграть Лигу Чемпионов вместе с "Кривбассом".
- На кого равняешься в главной команде клуба?
- Все действительно крутые. Поэтому не буду выделять кого-то одного. От каждого игрока беру что-то ценное и важное для дальнейшего развития.
- Какой совет ты бы дал ребятам ФА "Кривбасс", которые сейчас только мечтают о подписании контракта с главной командой клуба?
- Я пожелал бы ребятам из Академии, которые мечтают подписать контракт с главной командой, работать, работать и еще раз работать над собой. И всегда помнить, что у них все получится. Все возможно, тем более, в "Кривбассе". Желаю всем воспитанникам ФА "Кривбасс" только успехов, - сказал Бутенко.
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