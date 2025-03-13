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Ингулец арендовал нападающего Кривбасса

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Ингулец арендовал нападающего Кривбасса

Фото: Instagram

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Нападающий "Кривбасса" U-19 Назар Попов будет выступать за "Ингулец".

Клубы достигли соглашения об аренде игрока до конца сезона 2024/2025, сообщает пресс-служба криворожцев.

19-летний Попов является воспитанником одесской "Пальмиры". За "Кривбасс" U-19 выступает с июня 2023 года: 20 матчей, 2 гола. В этом сезоне - 11 игр, 1 точный удар - в ворота "Карпат" U-19; 619 минут на поле. Однажды в текущем чемпионате УПЛ попал в заявку главной команды, на игру против "Оболони".

Накануне он подписал долгосрочный контракт с "Кривбассом".

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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