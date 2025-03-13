Игрок Руха рассказал о сильных сторонах Ворсклы перед очным матчем в УПЛ

Полузащитник "Руха" Юрий Тлумак поделился мыслями о предстоящем матче с "Ворсклой" в 21-м туре УПЛ.

"Ворскла" довольно сыгранная команда, которая состоит как из опытных, так и интересных молодых игроков. Думаю, "Рух" ждет непростой поединок.

Среди сильных сторон полтавчан можно выделить игру в единоборствах, их игроки хорошо играют на опережение - их непросто сдерживать. Болельщикам будет интересно смотреть этот матч.

У "Руха" сейчас отличное настроение. Мы прервали свою неутешительную серию и победили. Важно продолжать получать положительный результат и, надеюсь, команда и в дальнейшем стабильно будет набирать очки", - сказал Тлумак.