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"Недавно они отобрали очки у Динамо". Погорелый высказался о предстоящем сопернике Руха
Львовяне встретятся с "Ворсклой"
Фото: ФК Рух
Нападающий "Руха" Владислав Погорелый рассказал о подготовке команды к матчу 21-го тура УПЛ с "Ворсклой", который состоится 15 марта.
"Ворскла" очень опытная команда, которая неоднократно выступала в еврокубках. Недавно полтавчане отобрали очки у "Динамо", которое лидирует в турнирной таблице.
Наш оппонент качественно играет в переходных фазах, а игроки очень сильны в единоборствах. Мы изучаем игру "Ворсклы" и на тренировках нарабатываем противодействие сопернику. Полтавчане это серьезная команда и нам будет непросто в матче с ними.
Для "Руха" важна поддержка наших болельщиков. Замечательно, что на домашних матчах есть хорошая атмосфера на трибунах и зрители мотивируют нас побеждать. Приглашаю болельщиков на "Арену Львов" в субботу, а мы постараемся порадовать фанатов качественной игрой", - сказал Погорелый.
Ранее Юрий Тлумак рассказал о сильных сторонах "Ворсклы".
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