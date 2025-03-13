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"Недавно они отобрали очки у Динамо". Погорелый высказался о предстоящем сопернике Руха

Премьер-лига

Львовяне встретятся с "Ворсклой"

"Недавно они отобрали очки у Динамо". Погорелый высказался о предстоящем сопернике Руха

Фото: ФК Рух

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Нападающий "Руха" Владислав Погорелый рассказал о подготовке команды к матчу 21-го тура УПЛ с "Ворсклой", который состоится 15 марта.

"Ворскла" очень опытная команда, которая неоднократно выступала в еврокубках. Недавно полтавчане отобрали очки у "Динамо", которое лидирует в турнирной таблице.

Наш оппонент качественно играет в переходных фазах, а игроки очень сильны в единоборствах. Мы изучаем игру "Ворсклы" и на тренировках нарабатываем противодействие сопернику. Полтавчане это серьезная команда и нам будет непросто в матче с ними.

Для "Руха" важна поддержка наших болельщиков. Замечательно, что на домашних матчах есть хорошая атмосфера на трибунах и зрители мотивируют нас побеждать. Приглашаю болельщиков на "Арену Львов" в субботу, а мы постараемся порадовать фанатов качественной игрой", - сказал Погорелый.

Ранее Юрий Тлумак рассказал о сильных сторонах "Ворсклы".

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Ворскла (Полтава) Рух (Львов) Владислав Погорелый
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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