"Недавно они отобрали очки у Динамо". Погорелый высказался о предстоящем сопернике Руха

Нападающий "Руха" Владислав Погорелый рассказал о подготовке команды к матчу 21-го тура УПЛ с "Ворсклой", который состоится 15 марта.

"Ворскла" очень опытная команда, которая неоднократно выступала в еврокубках. Недавно полтавчане отобрали очки у "Динамо", которое лидирует в турнирной таблице.

Наш оппонент качественно играет в переходных фазах, а игроки очень сильны в единоборствах. Мы изучаем игру "Ворсклы" и на тренировках нарабатываем противодействие сопернику. Полтавчане это серьезная команда и нам будет непросто в матче с ними.

Для "Руха" важна поддержка наших болельщиков. Замечательно, что на домашних матчах есть хорошая атмосфера на трибунах и зрители мотивируют нас побеждать. Приглашаю болельщиков на "Арену Львов" в субботу, а мы постараемся порадовать фанатов качественной игрой", - сказал Погорелый.