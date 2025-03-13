Заря проведет два спарринга во время международной паузы

"Заря" сыграет два контрольных матча во время международной паузы в украинской Премьер-лиги.

По информации Sport.ua, к тренировочному процессу "черно-белые" вернутся 16-го марта. 18-го числа этого месяца у луганского клуба запланирован спарринг с представителем Первой лиги "Кудривкой", 23-го - с "Оболонью".



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Стан "Зари" на время этой паузы покинули два футболиста. Андрей Маткевич вызван в молодежную сборную Украины, в то время как в состав делегации национальной команды Украины попал Александр Яцык.

Следующий официальный поединок "Заря" проведет 30 марта в 22-м туре УПЛ против "Колоса".