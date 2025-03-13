Вернидуб мог играть в МЛС: раскрыта причина, почему он не оказался в США

Бывший защитник ряда украинских клубов Виталий Вернидуб рассказал, что в свое время он мог оказаться в МЛС.

- Вы играли с Сергеем Кривцовым в Запорожье. Общались ли с ним, когда он играл в Майами?

- Наш общий друг Леша Шевченко приезжал к нему в США, разговаривал. Передавал, что все было хорошо. Конечно, получить таких партнеров, как Месси и Суарес - это очень большой успех. Даже посмотреть вживую на них.

У меня достаточно давно тоже было предложение из МЛС.

Но тогда уровень американской лиги был еще не тот. С чемпионата Украины, который был до 2014 года, срываться точно не было смысла. Да и сейчас уровень чемпионата снова постепенно растет. Очень много молодых интересных тренеров, команды прогрессируют. Из пике мы выходим, - сказал Вернидуб-младший.

За свою карьеру Вернидуб поиграл за запорожский "Металлург", "Зарю", азербайджанскую "Габалу" и "Кривбасс". Сейчас Виталий является тренером в штабе своего отца в "Кривбассе".