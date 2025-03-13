Роман Григорчук и ЛНЗ Черкассы: амбициозный альянс с прицелом на вершины украинского футбола

В декабре 2024 года черкасский футбольный клуб ЛНЗ сделал значимый шаг, пригласив на пост главного тренера Романа Григорчука — одного из самых уважаемых и опытных специалистов в украинском футболе. Этот шаг свидетельствует о серьезных амбициях клуба и стремлении укрепить свои позиции в Украинской Премьер-лиге. В данной статье мы рассмотрим, что может принести это сотрудничество, какие цели ставит перед собой ЛНЗ и как опыт Григорчука может повлиять на будущее команды.

Сейчас в футбольном мире УПЛ ходят разные мнения относительно нового тренера. Так как болельщики и эксперты уже могут сформировать свое мнение о Григорчуке в ЛНЗ исходя из прошедших матчей. Безусловно их не так много, чтобы в полной мере оценить назначение, но даже с десятка игр можно многое понять о дальнейшем будущем.

Роман Григорчук как тренер

Роман Григорчук начал свою тренерскую карьеру в 2000 году с латвийским клубом "Динабург". Но годом ранее он числился как играющий тренер. Там он пробыл аж до 2005 года после чего его ожидал переезд в "Вентспилс". За время на тренерском мостике в этой команде Роман Иосифович трижды становился чемпионов Латвии. Также в достижениях можно отметить два выигранных Кубка страны.

Что касается УПЛ, то здесь карьера началась с 2009 года в Запорожье. Первым клубом Григорчука стал "Металлург", но больше всех запомнился конечно же одесский "Черноморец". За время работы команда под руководством Романа Иосифовича добиралась в финалы Кубка и Суперкубка Украины. Так что болельщики одесского клуба с теплыми мыслями вспоминают своего бывшего главного тренера.

Также он тренировал азербайджанскую "Габалу", казахстанскую "Астану" и белорусский "Шахтер" из Солигорска, с которыми добивался значимых успехов на национальном уровне. И все это невероятный опыт, который Роман Иосифович привез с собой снова в Украину спустя более чем пять лет работы за границей.

В своем первом интервью в качестве главного тренера ЛНЗ Григорчук отметил: "Мне очень понравилось общение с руководством ЛНЗ, потому что я услышал важные, интересные вещи, о которых мы одинаково мыслим. Прежде всего, это амбиции. Во-вторых, понимание, что именно надо сделать для достижения результатов".

Амбиции ЛНЗ: от середняка к лидерам

На момент прихода Григорчука ЛНЗ занимал 10-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 19 очков после 17 туров. И вот сейчас после зимнего перерыва команда провела три непростых поединка, где только в одном сумела одержать победу. Конечно если смотреть с точки зрения таблицы, то команда просела на одну позицию, но новый тренер только пытается выстроить свою игру. Такая же история и в товарищеских встречах, которые проходили с января по февраль текущего года. Роман Иосифович выиграл только один матч из семи, но товарняки для того и созданы, чтобы наигрывать состав и просматривать молодые таланты со скамейки запасных.

Однако руководство клуба и новый тренер не скрывают своих амбиций. Генеральный директор ЛНЗ Андрей Колесник отметил: "У нас есть седьмое место, теперь надо выше". Ставится цель не только подняться в турнирной таблице, но и в перспективе выйти на уровень, позволяющий бороться за участие в еврокубках.

Это безусловно здорово, когда люди у руля клуба ставят такие высокие цели и имеют заоблачные амбиции, но не стоит забывать о насущных проблемах. Исключительно для напоминания – это положение в турнирной таблице. У команды не все так однозначно и есть все теоретические и практические шансы на попадание в зону стыковых матчей. Так что цели ставить нужно, но при этом важно не забывать о теперешнем состоянии.

Сам Роман Григорчук четко обозначил цели команды: "После приезда из Азербайджана я пересмотрел все матчи чемпионата Украины. За оставшиеся 14 игр нам нужно набрать максимально возможное количество баллов, потому что мы находимся довольно низко в таблице. Мы должны быть гораздо выше. Цель постоянно есть — играть на еврокубки, потому что я считаю, что не играя в еврокубках — это не совсем полноценная футбольная жизнь".

Стратегия развития: усиление и стабильность

Для достижения поставленных целей ЛНЗ активно работает на трансферном рынке. Клуб расстался с рядом игроков, включая полузащитников Арада Бара, Сергея Шестакова, Матея Ангелова и защитника Александра Насонова. В то же время, состав пополнили экс-полузащитники "Полесья" Богдан Кушниренко и Вячеслав Танковский.

Григорчук подчеркивает важность постоянного усиления и здоровой конкуренции внутри команды: "Мы должны усиливаться, должны постоянно вести селекционную работу, должны постоянно приглашать игроков, чтобы у нас была здоровая правильная конкуренция".

И здесь нельзя не согласиться с Романом Иосифовичем, так как любой футбольный клуб не может бороться за высокие места в турнирной таблицы без конкуренции игроков за место в основном составе. Если игрокам нечего будет доказывать – они расслабятся и будут относиться к делу халатно. Не стоит забывать и о легионерах, с которыми сейчас возникают трудности. Ситуация в стране не дает возможности в полном объеме приглашать футболист из других чемпионатов.



Генеральный директор ЛНЗ Андрей Колесник рассказал, как реагируют легионеры команды на звуки воздушных тревог.

"Безусловно, когда мы их подписывали, когда вели с ними переговоры, мы же говорим сразу так, как оно есть - не в плане, что мы их пугаем, а в плане того, что мы их готовим к тому, что может быть воздушная тревога, что это такой-то звук, что он длится 1-2 минуты, потом заканчивается, надо уйти в укрытие и так далее. Со всеми мы это проговаривали еще до того, как они оказались в Украине, то есть они были подготовлены. Как показывает практика, первая воздушная тревога - и все забывают обо всех наших подготовках и, конечно, паникуют, кто-то сильнее, кто-то меньше".

Как при таких условиях можно думать о стратегии развития? О каких усилениях с помощью европейских футболистов может идти речь? А после болельщики наблюдают картину на евроарене, когда их любимые команды не могут забить несколько матчей и оказываются на последних местах в турнирных таблицах. К слову была еще одна история от Андрея по данной ситуации: "Но, конечно, каждая история индивидуальна. Например, у нас был в аренде 19-летний македонский футболист Матей Ангелов - то он сразу с первых тревог попросил прервать аренду и уехал зимой обратно в Македонию".

Инфраструктура и поддержка: фундамент для успеха

Успех команды во многом зависит от инфраструктуры и поддержки руководства. Григорчук отметил высокий уровень организации в клубе и амбициозные планы по развитию: "Я увидел, чем подкреплены эти амбиции, на чем это все базируется и что сделано в этом направлении. Построены поля, есть планы на ближайшее будущее и дальнейшие перспективы. Это все говорит о том, что люди абсолютно четко понимают, что надо делать для того, чтобы в Черкассах был клуб европейского добротного уровня".

Главное ведь в этом всем не то, что нужно пригласить как можно больше людей из Европы. Главной проблемой является отсутствие своих академий и школ. Неоднократно команды не могли выдерживать натиск и становились банкротами. ДЮСШ нет в том объеме, в котором они необходимы. А попасть в хорошую футбольную академию не так то и просто. А все это в конечном итоге выливается в проблемы той же Первой лиги или же УПЛ. Когда тренерские штабы сталкиваются с проблемами на кадровом уровне.



Но это все нельзя отнести к команде Романа Григорчука. У руководства есть четкий план действий и все надеются, что они будут ему следовать. Так как ЛНЗ – это долгий проект и здесь нужно быть осторожным в его построении. Правильным решением будет концентрация на закреплении в середине турнирной таблицы по нынешнему сезону. Далее грамотная работа селекционного отдела и подписание точечных трансферов для усиления основного состава. Также не стоит забывать и глубине скамейки запасных.

Назначение Романа Григорчука главным тренером ЛНЗ Черкассы — это стратегический шаг, направленный на укрепление позиций клуба в украинском футболе и достижение высоких целей. Опыт и профессионализм нового наставника, поддержка руководства и амбиции команды могут стать теми факторами, которые выведут ЛНЗ на новый уровень и приблизят к мечте об участии в еврокубках.

Фото - ФК ЛНЗ / автор - неизвестен