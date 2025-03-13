Шахтер подал иск на Днепр-1 из-за перехода Пихаленка в Динамо

"Шахтер" обратился в Хозяйственный суд Днепропетровской области с заявлением об открытии производства по делу о банкротстве "Днепра-1". Об этом пишет Telegram-канал Причал, ссылаясь на Opendatabot.

Претензии "горняков" касаются обязательств днепровского клуба по переходу Александра Пихаленка в киевское "Динамо", детализирует ТаТоТаке. В "Шахтере" считают, что "Днепр-1" должен был уплатить дончанам процент от трансфера Пихаленка. Напомним, Александр является воспитанником донецкого клуба.

Следуем отметить, что согласно неофициальной информации, "Днепр-1" заработал на переходе Пихаленка 2,5 млн евро.