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Шахтер подал иск на Днепр-1 из-за перехода Пихаленка в Динамо
Дончане считают, что "Днепр-1" должен был заплатить им процент от трансфера игрока
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Шахтер" обратился в Хозяйственный суд Днепропетровской области с заявлением об открытии производства по делу о банкротстве "Днепра-1". Об этом пишет Telegram-канал Причал, ссылаясь на Opendatabot.
Претензии "горняков" касаются обязательств днепровского клуба по переходу Александра Пихаленка в киевское "Динамо", детализирует ТаТоТаке. В "Шахтере" считают, что "Днепр-1" должен был уплатить дончанам процент от трансфера Пихаленка. Напомним, Александр является воспитанником донецкого клуба.
Следуем отметить, что согласно неофициальной информации, "Днепр-1" заработал на переходе Пихаленка 2,5 млн евро.
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