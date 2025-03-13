Экс-директор Днепра-1: Клуб признает долг, но не факт, что Шахтер получит деньги

Бывший коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман отреагировал на информацию о том, что "Шахтер" подал иск на "Днепр-1" из-за перехода Александра Пихаленка в "Динамо".

"Мне ничего об этом неизвестно. Я с июля 2024 года не имею к клубу СК "Днепр-1" никакого отношения. Там осталось работать только несколько бухгалтеров, все остальные уволены, в том числе и я.

Если честно, то не знаю, зачем "Шахтер" обратился в суд. Думаю, что их интересует 20 процентов от продажи Пихаленка в "Динамо". Это было предусмотрено в контракте между "Днепр-1" и "Шахтером".

Последний раз по этому поводу общался с Палкиным осенью 2024 года. Сказал ему, что клуб признает долг, но существует общая очередь и далеко не факт, что "Шахтер" получит эти деньги", – отметил Фридман.