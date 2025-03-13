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Экс-директор Днепра-1: Клуб признает долг, но не факт, что Шахтер получит деньги

Премьер-лига
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Никаких обещаний

Экс-директор Днепра-1: Клуб признает долг, но не факт, что Шахтер получит деньги

Фото з відкритих джерел

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Бывший коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман отреагировал на информацию о том, что "Шахтер" подал иск на "Днепр-1" из-за перехода Александра Пихаленка в "Динамо".

"Мне ничего об этом неизвестно. Я с июля 2024 года не имею к клубу СК "Днепр-1" никакого отношения. Там осталось работать только несколько бухгалтеров, все остальные уволены, в том числе и я.

Если честно, то не знаю, зачем "Шахтер" обратился в суд. Думаю, что их интересует 20 процентов от продажи Пихаленка в "Динамо". Это было предусмотрено в контракте между "Днепр-1" и "Шахтером".

Последний раз по этому поводу общался с Палкиным осенью 2024 года. Сказал ему, что клуб признает долг, но существует общая очередь и далеко не факт, что "Шахтер" получит эти деньги", – отметил Фридман.

Напомним, 19 июля 2024 года "Днепр-1" был расформирован из-за финансовых трудностей.

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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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