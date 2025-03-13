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"Ждем большого количества борьбы", - защитник Левого Берега поделился ожиданиями от матча с Кривбассом

Премьер-лига

Поединок пройдет в субботу

"Ждем большого количества борьбы", - защитник Левого Берега поделился ожиданиями от матча с Кривбассом

fclb.com.ua

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Защитник "Левого Берега" Олег Соколов поделился ожиданиями от матча 21-го тура УПЛ с "Кривбассом".

"С хорошим настроением после двух подряд побед готовимся к следующему туру УПЛ. В предыдущих матчах удалось победить за счет выполнения тренерских установок и дисциплины. Понимаем, что необходимо набирать максимум очков в матчах, где это можем сделать. В тренировочном процессе никакие изменения не вносили. Восстановление после травмы было непростым, но во время сбора качественно поработал и сейчас готов на сто процентов.

Помним поражение от "Кривбасса" в домашнем матче. Знаем сильные и слабые стороны соперника. Тщательно готовимся к этому противостоянию. От матча ждем большого количества борьбы. В этой команде играет ряд квалифицированных исполнителей. Настроены на борьбу и положительный результат.

После этого тура УПЛ пойдет на международную паузу. Пока тренерский штаб не сообщал, над чем будем работать в течение этих двух недель. Сейчас все внимание на поединке с "Кривбассом".

Мы в каждом матче играем на результат и не смотрим на место соперника в таблице. Мы играем на своих сильных сторонах", - сказал Соколов.

Напомним, что матч "Кривбасс" - "Левый Берег" состоится в субботу, 15 марта, и начнется в 15:30.

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Источник:
Лівий Берег
Опубликовал: Михаил Черныш
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