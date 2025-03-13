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Бразильский клуб придумал схему, как бесплатно заполучить вингера Динамо

Премьер-лига
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Витиньо сейчас играет в аренде

Бразильский клуб придумал схему, как бесплатно заполучить вингера Динамо

Internacional

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Бразильский "Интернасьональ" придумал схему, как бесплатно и на полноценной основе подписать 25-летнего вингера "Динамо" Витиньо, который сейчас играет за бразильский клуб в аренде.

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В клубе планируют продлить аренду футболиста, чтобы дождаться момента, когда можно будет подписать игрока на правах свободного агента.

Арендный контракт Витиньо с "Интернасьоналем" истекает в июне 2025 года. И если вингер продлит аренду до конца 2025 года, есть вероятность, что он останется навсегда в бразильском клубе, так как его контракт с "Динамо" заканчивается в середине 2026 года.

Таким образом, Витиньо может подписать предварительный контракт с "Интернасьональ" в январе 2026 года и остаться в Серии А бесплатно.

В текущем сезоне футболист провел 11 матчей в Лиге Гаушу, где забил пять голов. В 2021 году "Динамо" заплатило за игрока 6 млн евро "Атлетико Паранаэнсе".

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Опубликовал: Михаил Черныш
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