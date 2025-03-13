Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бразильский клуб придумал схему, как бесплатно заполучить вингера Динамо
Витиньо сейчас играет в аренде
Internacional
Бразильский "Интернасьональ" придумал схему, как бесплатно и на полноценной основе подписать 25-летнего вингера "Динамо" Витиньо, который сейчас играет за бразильский клуб в аренде.
В клубе планируют продлить аренду футболиста, чтобы дождаться момента, когда можно будет подписать игрока на правах свободного агента.
Арендный контракт Витиньо с "Интернасьоналем" истекает в июне 2025 года. И если вингер продлит аренду до конца 2025 года, есть вероятность, что он останется навсегда в бразильском клубе, так как его контракт с "Динамо" заканчивается в середине 2026 года.
Таким образом, Витиньо может подписать предварительный контракт с "Интернасьональ" в январе 2026 года и остаться в Серии А бесплатно.
В текущем сезоне футболист провел 11 матчей в Лиге Гаушу, где забил пять голов. В 2021 году "Динамо" заплатило за игрока 6 млн евро "Атлетико Паранаэнсе".
Популярное сейчас
- У Украины закончились предоставленные США дальнобойные ракеты - Associated Press
- Срочно: Усик не сможет провести следующий бой за звание абсолютного чемпиона мира
- Анчелотти – о серии пенальти: Я сказал Эндрику, что собираюсь поставить его пятым, и он не особо обрадовался
- "Начали хватать звезды с неба". Александр Кучер - о неожиданном результате одного из матчей 20-го тура УПЛ
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак