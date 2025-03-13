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Вернидуб: Малиновский с Малышевым в Заре всегда боролись с лишним весом
Была такая история
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
Виталий Вернидуб, сын известного украинского тренера Юрия Вернидуба, вспомнил о периоде в "Заре" вместе с Русланом Малиновским.
- В "Заре" с вами в 2014-2015 годах играл и Руслан Малиновский. Александр Ковпак говорил: тот имел такую подачу с углового, что страшно было голову подставлять. Это так?
— Удар сумасшедший был у него. И стандарты опасные. Защитникам тяжело, а атакующим – только возьми и голову подставь. И бить не нужно было. Стандарты подавал и выполнял блестяще. Левая нога сумасшедшая. Столько голов и передач он сделал за карьеру…
— В защите Малиновский успевал отрабатывать?
— У "Зари" были к этому претензии. В молодости. Юрий Николаевич пытался нивелировать, чтобы его сильные качества перекрывали. Но все же заставлял Руслана дорабатывать.
Они с Максимом Малышевым всегда боролись с лишним весом :-) У Юрия Николаевича взвешивания раньше были каждый день. Малиновский и Малышев постоянно боролись за граммы. Они с Максом постоянно пытались обойти это препятствие на пути к тренировке :-) Это молодость, те 500-600 г им не особо мешали.
— Юрий Николаевич настаивает, чтобы у футболистов в контрактах были прописаны штрафы за лишний вес?
- Это и сейчас есть. Пытаемся следить. Сейчас акцент даже не на сам вес, а на жировую прослойку. Вес можно набрать, но если это мышечная масса. Но чтобы не рос процент жира.
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