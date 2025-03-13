Вернидуб: Малиновский с Малышевым в Заре всегда боролись с лишним весом

Виталий Вернидуб, сын известного украинского тренера Юрия Вернидуба, вспомнил о периоде в "Заре" вместе с Русланом Малиновским.

- В "Заре" с вами в 2014-2015 годах играл и Руслан Малиновский. Александр Ковпак говорил: тот имел такую ​​подачу с углового, что страшно было голову подставлять. Это так?

— Удар сумасшедший был у него. И стандарты опасные. Защитникам тяжело, а атакующим – только возьми и голову подставь. И бить не нужно было. Стандарты подавал и выполнял блестяще. Левая нога сумасшедшая. Столько голов и передач он сделал за карьеру…

— В защите Малиновский успевал отрабатывать?

— У "Зари" были к этому претензии. В молодости. Юрий Николаевич пытался нивелировать, чтобы его сильные качества перекрывали. Но все же заставлял Руслана дорабатывать.

Они с Максимом Малышевым всегда боролись с лишним весом :-) У Юрия Николаевича взвешивания раньше были каждый день. Малиновский и Малышев постоянно боролись за граммы. Они с Максом постоянно пытались обойти это препятствие на пути к тренировке :-) Это молодость, те 500-600 г им не особо мешали.

— Юрий Николаевич настаивает, чтобы у футболистов в контрактах были прописаны штрафы за лишний вес?

- Это и сейчас есть. Пытаемся следить. Сейчас акцент даже не на сам вес, а на жировую прослойку. Вес можно набрать, но если это мышечная масса. Но чтобы не рос процент жира.