Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Шахтере назвали сумму, которую клуб должен получить за трансфер Пихаленка в Динамо
Дело дошло до суда
fcdynamo.com
Директор по стратегическому развитию и коммуникациям "
"В результате трансфера игрока Александра Пихаленка из СК "Днепр-1" в ФК "Динамо" (Киев), ФК "Шахтер" (Донецк) должен получить $480 000, как процент от будущих продаж (sell-on fee).
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Однако несмотря на то, что СК "Днепр-1" уже получил трансферную компенсацию за игрока, СК "Днепр-1" до сих пор не выполнил свои финансовые обязательства перед ФК "Шахтер" (Донецк).
В этой связи мы вынуждены были принять решение о дальнейших шагах", - сказал Свиридов.
Популярное сейчас
- "Надоело это вечное нытье". Куртуа прокомментировал эпизод с отмененным пенальти Альвареса
- Потери России в войне превысили 890 тысяч человек - Генштаб ВСУ
- Срочно: Усик не сможет провести следующий бой за звание абсолютного чемпиона мира
- Хоть он и забил. Ванат после матча с Зарей напихал 19-летнему Пономаренко. ВИДЕО
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак