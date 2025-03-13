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В Шахтере назвали сумму, которую клуб должен получить за трансфер Пихаленка в Динамо

Премьер-лига
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Дело дошло до суда

В Шахтере назвали сумму, которую клуб должен получить за трансфер Пихаленка в Динамо

fcdynamo.com

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Директор по стратегическому развитию и коммуникациям "Шахтера" Юрий Свиридов объяснил, за что "горняки" подали в суд на "Днепр-1" из-за трансфера полузащитника Александра Пихаленка в "Динамо" летом 2024 года.

"В результате трансфера игрока Александра Пихаленка из СК "Днепр-1" в ФК "Динамо" (Киев), ФК "Шахтер" (Донецк) должен получить $480 000, как процент от будущих продаж (sell-on fee).

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Однако несмотря на то, что СК "Днепр-1" уже получил трансферную компенсацию за игрока, СК "Днепр-1" до сих пор не выполнил свои финансовые обязательства перед ФК "Шахтер" (Донецк).

В этой связи мы вынуждены были принять решение о дальнейших шагах", - сказал Свиридов.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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