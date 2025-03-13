Лучкевич не был первым выбором Динамо на позицию правого защитника, - источник

Валерий Лучкевич не был изначальным приоритетом " Динамо " на позицию правого защитнику на замену травмированного Александра Тымчика, сообщает телеграм-канал "Инсайды от Пасечника 2.0".

По данным источника, киевляне изначально связывались с 31-летним Сергеем Болбатом, который на данный момент является свободным агентом. Впрочем, футболист похоже, не собирается в ближайшее время возобновлять карьеру игрока.

Напомним, что Болбат год назад, в феврале 2024 года покинул "Колос" и с тех пор находится без клуба.

В карьере защитника есть опыт выступлений в Лиге чемпионов за "Шахтер".