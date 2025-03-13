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Лучкевич не был первым выбором Динамо на позицию правого защитника, - источник
Киевляне выходили и на Сергея Болбата
Валерий Лучкевич не был изначальным приоритетом "
По данным источника, киевляне изначально связывались с 31-летним Сергеем Болбатом, который на данный момент является свободным агентом. Впрочем, футболист похоже, не собирается в ближайшее время возобновлять карьеру игрока.
Напомним, что Болбат год назад, в феврале 2024 года покинул "Колос" и с тех пор находится без клуба.
В карьере защитника есть опыт выступлений в Лиге чемпионов за "Шахтер".
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