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Лучкевич не был первым выбором Динамо на позицию правого защитника, - источник

Премьер-лига
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Киевляне выходили и на Сергея Болбата

Лучкевич не был первым выбором Динамо на позицию правого защитника, - источник

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Валерий Лучкевич не был изначальным приоритетом "Динамо" на позицию правого защитнику на замену травмированного Александра Тымчика, сообщает телеграм-канал "Инсайды от Пасечника 2.0".

По данным источника, киевляне изначально связывались с 31-летним Сергеем Болбатом, который на данный момент является свободным агентом. Впрочем, футболист похоже, не собирается в ближайшее время возобновлять карьеру игрока.

Напомним, что Болбат год назад, в феврале 2024 года покинул "Колос" и с тех пор находится без клуба.

В карьере защитника есть опыт выступлений в Лиге чемпионов за "Шахтер".

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Динамо (Киев) Сергей Болбат Валерий Лучкевич
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Опубликовал: Михаил Черныш
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