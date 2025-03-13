Не Полесье. Денис Бойко назвал команды своего сердца и души

Украинский вратарь Денис Бойко, который не так давно завершил карьеру, рассказал в рамках подкаста Dream Bigger, что для него означают его бывшие команды - " Динамо " и "Днепр".

"Команда моей жизни – это "Динамо", команда моей души – это "Днепр". Я безгранично благодарен "Динамо" за все, что они сделали для меня. Мой папа играл в "Динамо", я на сегодняшний день фанат "Динамо". Я всегда хочу, чтобы "Динамо" побеждало, выигрывало чемпионаты, топово играло в еврокубках, и как можно больше футболистов "Динамо" играло за сборную.

Я люблю "Динамо", это мой клуб, который дал мне очень многое в моей жизни. Не скажу, что почти все, но очень много – от становления ребенка, которым я пришел в этот клуб и начал свое развитие, до тех моментов, когда я возвращался в "Динамо" после заграничного вояжа. "Динамо" для меня – это гораздо больше, чем клуб.

Но есть такой промежуток моей карьеры в Днепре, где было душевно. Я говорил во многих интервью, что я никогда в жизни не ушел бы из "Днепра", если бы он не начал сыпаться и сыпаться не по футбольным моментам. У нас была задолженность 10-11 месяцев по заработной плате – это было в тот период, когда мы дошли до финала Лиги Европы.

Ребята, включая иностранцев – а мы прекрасно понимаем, что иностранцы приезжали в Украину прежде всего за хорошими контрактами – и даже они были абсолютно вовлечены и с пониманием относились к этой ситуации, потому что не платили никому. Не было разделения, типа, мы платим иностранцам и не платим украинцам.

Никто не получал ничего, все играли за спасибо, за любовь к футболу, как сейчас любят говорить, и, прежде всего, за свое имя и за имя клуба. Мы собирались, сидели, мы жили на базе в Днепре, там были такие домики, и мы там собирались у Яна Лаштувки всегда в одном домике после каждой тренировки. Это было действительно то, что я говорю о душевности, это была как семья.

У нас всех дети, семьи, супруги, родители. Мы не сели после тренировки в тачку, улетели домой и там проводим время с близкими. Нет, мы действительно были коллективом. И это очень важно было, потому что на этом коллективе мы дошли так далеко и добились таких результатов.

Поэтому я говорю, что "Днепр" – это в плане, наверное, даже не в футбольном, а в каком-то внутреннем, духовном, душевном – я просто не знаю даже, как подобрать правильные слова. Абсолютно со всеми днепрянами, игравшими в то время в этой команде, мы общаемся, поддерживаем дружеские отношения, переписываемся, мы не потеряли связь друг с другом.

Это действительно было прямо круто, можно назвать это love story. Очень было прикольно, очень интересно, но это быстро закончилось, потому что вы сами знаете, что произошло с футбольным клубом "Днепр".

Да, у меня было очень хорошее предложение от зарубежных клубов после финала. Было не одно предложение от турок, была и Англия, и Италия. В принципе, если бы с "Днепром" было все стабильно, и наш чемпионат развивался, двигался дальше, не было бы войны – думаю, что 99,9 процентов что я бы ни при каких условиях не ушел, потому что тогда был вопрос не о финансовых условиях.

Это факт, потому что нам не платили заработную плату. Единственные деньги, которые нам Маркевич из своего кошелька давал, премиальные за какие-то матчи – это все. Для нас было важно, кто мы, как этот клуб будет развиваться дальше, чтобы удерживать этот клуб на плаву, и все остальное.

Это не как сейчас, когда я читаю многие новости, типа 2 или 3 месяца кому-то там не заплатили – все, бойкот тренировок. Не у нас в Украине – у нас все это понимают, и когда футболисты подписывают контракты, они понимают, что могут не платить. А за границей так не работает.

Я был в той же Турции, где один месяц задержки заработной платы – ты пишешь письмо в какие-то официальные футбольные органы, и тебе через неделю возвращают эти деньги. Потому что если наложат санкции на клуб – это для них гораздо хуже".