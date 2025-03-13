Ждем дебют бразильца. Верес проведет спарринг с топом Первой лиги

" Верес " международную паузу в УПЛ, вызванную матчами сборных, заполнит спаррингом с перволиговой "Буковиной", который состоится 21 марта в Ровно.

По данным Sport.ua, в этом поединке сможет дебютировать последний "зимний" новичок "Вереса" – бразилец Венделл, который ранее выступал за "Полесье".

Начнут тренировочный процесс подопечные Олега Шандрука после многодневного перерыва – 15 марта.

Что касается восстановления после серьезной травмы Василия Гакмана, то оно проходит не так быстро, как того бы хотелось, и возвращение в строй защитника переносится на апрель.

Напомним, что на данный момент "Верес" занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 28 очков, и следующий календарный матч проведут 28 марта с "Ингульцом".