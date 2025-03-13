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15-летний игрок ЛНЗ отказался переходить в Шахтер
Шахтер хотел подписать таланта черкасской команды
фото из свободных источников
15-летний полузащитник
Как сообщает Sport.ua, в переходе юного полузащитника был заинтересован донецкий "Шахтер". Руководство академии "горняков" хотело видеть Мирослава в своем составе, но получило отказ – Доник продолжит играть за академические команды "фиолетовых".
Мирослав уже имеет опыт выступлений на сборную Украины (U-15), в составе которой выступал на Турнире развития УЕФА в Португалии.
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