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15-летний игрок ЛНЗ отказался переходить в Шахтер

Премьер-лига

Шахтер хотел подписать таланта черкасской команды

15-летний игрок ЛНЗ отказался переходить в Шахтер

фото из свободных источников

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15-летний полузащитник ЛНЗ Мирослав Доник, который недавно подписал первый профессиональный контракт, мог сменить команду зимой.

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Как сообщает Sport.ua, в переходе юного полузащитника был заинтересован донецкий "Шахтер". Руководство академии "горняков" хотело видеть Мирослава в своем составе, но получило отказ – Доник продолжит играть за академические команды "фиолетовых".

Мирослав уже имеет опыт выступлений на сборную Украины (U-15), в составе которой выступал на Турнире развития УЕФА в Португалии.

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Шахтер (Донецк) ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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