15-летний игрок ЛНЗ отказался переходить в Шахтер

15-летний полузащитник ЛНЗ Мирослав Доник, который недавно подписал первый профессиональный контракт, мог сменить команду зимой.

Как сообщает Sport.ua, в переходе юного полузащитника был заинтересован донецкий "Шахтер". Руководство академии "горняков" хотело видеть Мирослава в своем составе, но получило отказ – Доник продолжит играть за академические команды "фиолетовых".

Мирослав уже имеет опыт выступлений на сборную Украины (U-15), в составе которой выступал на Турнире развития УЕФА в Португалии.