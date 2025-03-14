Нападающий Кривбасса получил вызов в сборную Нигера

Нападающий "Кривбасса" Даниэль Соса получил вызов в сборной Нигера, сообщает клубная пресс-служба.

Национальная команда форварда проведет во время следующей паузы на международные матчи два поединка: против Марокко 21 марта в рамках отбора на Чемпионат мира-2026, а также спарринг против сборной Бонере.

"Впереди важный матч отбора на Чемпионат мира против лидера группы - сборной Марокко. Надеюсь помочь своей команде получить положительный результат", - прокомментировал вызов Даниэль.

Соса выступает за сборную Нигера с октября 2021 года, и всего провел 21 матч/забил 8 голов. Последний раз Соса сыграл за Нигер 18 ноября 2024 года в поединке отбора Кубка Африканских Наций против Ганы (2:1).