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Нападающий Кривбасса получил вызов в сборную Нигера
Его национальная команда проведет два поединка
Фото: ФК Кривбас
Нападающий "Кривбасса" Даниэль Соса получил вызов в сборной Нигера, сообщает клубная пресс-служба.
Национальная команда форварда проведет во время следующей паузы на международные матчи два поединка: против Марокко 21 марта в рамках отбора на Чемпионат мира-2026, а также спарринг против сборной Бонере.
"Впереди важный матч отбора на Чемпионат мира против лидера группы - сборной Марокко. Надеюсь помочь своей команде получить положительный результат", - прокомментировал вызов Даниэль.
Соса выступает за сборную Нигера с октября 2021 года, и всего провел 21 матч/забил 8 голов. Последний раз Соса сыграл за Нигер 18 ноября 2024 года в поединке отбора Кубка Африканских Наций против Ганы (2:1).
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