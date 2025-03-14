Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Всегда есть план Б". Караваев высказался о своем будущем в Динамо
Футболист прокомментировал слухи об отказе клуба продлить с ним контракт
Фото: ФК Динамо Київ
Защитник "Динамо" Александр Караваев прокомментировал слухи, что киевский клуб не хочет продлевать с ним соглашение.
- В сети появилась информация, что "Динамо" не планирует с вами продлевать контракт. Были ли разговоры с вами на эту тему?
- Нет, пока не было. Сейчас мы сконцентрированы на чемпионате и каждой игре, поэтому еще не разговаривали.
- А вообще вот эта неопределенность влияет как-то на вашу игру?
- В таком возрасте уже не влияет. Я опытный игрок и понимаю, что это каждый год такие случаи бывают. Поэтому я даже внимания не обращаю на это. Это футбольная жизнь.
- Есть ли план Б, если "Динамо" все же решит не продлевать контракт?
- Конечно есть, всегда! Должен быть и план Б и С.
- Возможно, к Андриевскому в "Полесье" пойдете или больше в блогерство?
- Ну блогером еще рано. Я хочу еще поиграть, а там посмотрим, - поделился Караваев.
Популярное сейчас
- Таблица коэффициентов УЕФА. Словения еще может уйти в отрыв
- Стали известны пары 1/4 финала Лиги Европы
- Определилась окончательная позиция Украины в Таблице коэффициентов 2024/25
- Шовковский после ничьей с Зарей высказался о чемпионской гонке и конфликте Ваната и Пономаренко
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак