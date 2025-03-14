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"Всегда есть план Б". Караваев высказался о своем будущем в Динамо

Премьер-лига

Футболист прокомментировал слухи об отказе клуба продлить с ним контракт

"Всегда есть план Б". Караваев высказался о своем будущем в Динамо

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Защитник "Динамо" Александр Караваев прокомментировал слухи, что киевский клуб не хочет продлевать с ним соглашение.

- В сети появилась информация, что "Динамо" не планирует с вами продлевать контракт. Были ли разговоры с вами на эту тему?

- Нет, пока не было. Сейчас мы сконцентрированы на чемпионате и каждой игре, поэтому еще не разговаривали.

- А вообще вот эта неопределенность влияет как-то на вашу игру?

- В таком возрасте уже не влияет. Я опытный игрок и понимаю, что это каждый год такие случаи бывают. Поэтому я даже внимания не обращаю на это. Это футбольная жизнь.

- Есть ли план Б, если "Динамо" все же решит не продлевать контракт?

- Конечно есть, всегда! Должен быть и план Б и С.

- Возможно, к Андриевскому в "Полесье" пойдете или больше в блогерство?

- Ну блогером еще рано. Я хочу еще поиграть, а там посмотрим, - поделился Караваев.

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Александр Караваев Динамо (Киев)
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Источник:
Sport24.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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