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Кривбасс объявил о переходе хорватского легионера

Премьер-лига

Футболист уже заявлен на текущий сезон УПЛ

Кривбасс объявил о переходе хорватского легионера

Фото: ФК Кривбас

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"Кривбасс" подписал хорватского полузащитника Яна Юрчеца.

Контракт с 24-летним игроком подписан сроком на 2,5 года. Футболист уже заявлен на текущий сезон УПЛ. Он может сыграть как на позиции правого защитника, так и вингера.

В "Кривбассе" он будет выступать под номером 40.

Ян является воспитанником загребского "Локомотива" (до 2015 года). Имеет также гражданство Польши. Выступал за хорватскую "Кустошию" U-17, U-19 и первую команду. Предыдущим его клубом был "Альтах". В прошлом сезоне чемпионата Австрии он провел 31 матч и сделал 1 ассист.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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