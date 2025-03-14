Кривбасс объявил о переходе хорватского легионера

"Кривбасс" подписал хорватского полузащитника Яна Юрчеца.

Контракт с 24-летним игроком подписан сроком на 2,5 года. Футболист уже заявлен на текущий сезон УПЛ. Он может сыграть как на позиции правого защитника, так и вингера.

В "Кривбассе" он будет выступать под номером 40.

Ян является воспитанником загребского "Локомотива" (до 2015 года). Имеет также гражданство Польши. Выступал за хорватскую "Кустошию" U-17, U-19 и первую команду. Предыдущим его клубом был "Альтах". В прошлом сезоне чемпионата Австрии он провел 31 матч и сделал 1 ассист.