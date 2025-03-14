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"Сыграю там, где скажет тренер". Новичок Кривбасса - о своем переходе в клуб
Ян Юрчец с нетерпением ждет дебюта за криворжский клуб
Фото: ФК Кривбас
Новичок "Кривбасса", хорватский защитник Ян Юрчец дал первое интервью в качестве футболиста "красно-белых".
- Ян, приветствуем в красно-белой семье. Каковы твои первые эмоции после подписания контракта с нашим клубом?
- Прежде всего, спасибо всем в "Кривбассе", от президента до персонала команды. Я очень благодарен получить этот шанс в криворожском клубе. И я очень счастлив быть здесь. Уже не могу дождаться, чтобы провести первую тренировку с новыми партнерами и сыграть первый матч.
- Какие твои первые впечатления от Украины и украинцев?
- Украина - большое и сильное государство, здесь замечательные люди, настоящие патриоты. Поэтому только положительные отзывы. Кривой Рог также мне очень понравился.
- Твой игровой номер в "Кривбассе" - 40. Почему именно он?
- Честно говоря, нет особой истории по этому поводу. Мне просто нравится номер 40. К тому же, он хорошо смотрится на футболке.
- Ты подписал контракт сроком на 2,5 года. Значит ли это для тебя, что на тебя рассчитывают?
- Вероятно, да, и это очень приятно, я чувствую доверие. Сделаю все, чтобы помочь "Кривбассу" стать еще лучше и одерживать новые победы. Сейчас я сосредоточен на выступлении в новой команде.
- Имел уже возможность пообщаться с главным тренером Юрием Вернидубом? О чем был первый разговор?
- Да, мы встретились сразу после приезда. Успели поговорить. О моем физическом состоянии. Обсудили, когда он сможет на меня рассчитывать на поле.
- Какие первые впечатления от беседы с Юрием Николаевичем?
- Первый разговор получился замечательным. Конечно, я знал о нем, о его успехах, как тренера. Вернидуб - очень сильный наставник, что он доказал на международной арене. Уверен, мы найдем общий язык и будем вместе плодотворно работать.
- Какая позиция на поле для тебя самая комфортная?
- Я могу сыграть справа в защите, а также в полузащите. Но также неплохо себя чувствую и на левом фланге. Вообще сыграю там, где скажет тренер, это не проблема.
- Поделись своими мыслями относительно адаптации в команде. Насколько это может быть быстрый процесс для тебя?
- Думаю, этот процесс пройдет очень быстро. Тем более, большинство игроков "Кривбасса" примерно моего возраста, поэтому мы быстро найдем общий язык. Я уже встретился с ними, и сразу понял, что все - замечательные ребята. В день моего приезда очень помог с адаптацией Хрвое Илич. Уверен, все будет хорошо.
- Когда болельщики смогут увидеть тебя на поле в официальных матчах?
- Надеюсь, это произойдет как можно быстрее. С нетерпением жду дебюта за "Кривбасс", - сказал Юрчец для клубной пресс-службы.
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