  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Говорил ему вставать". Кипер Карпат рассказал о симуляции игрока Шахтера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Говорил ему вставать". Кипер Карпат рассказал о симуляции игрока Шахтера

Премьер-лига

Яков Кинарейкин - о недавнем домашнем матче с "горняками"

"Говорил ему вставать". Кипер Карпат рассказал о симуляции игрока Шахтера

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Вратарь "Карпат" Яков Кинарейкин рассказал об эпизоде с нападающим "Шахтера" Эгиналду, который произошел в матче 21-го тура УПЛ (0:0).

- Был момент, что он прессинговал меня, когда я выбивал мяч, и налетел на меня, не знаю специально или нет. Потом сам упал, якобы я его сбил. Говорил ему вставать, ничего не было, а он посмотрел на меня, улыбнулся и продолжил лежать.

- Насколько приятно не давать забивать бразильцам, которые стоят много миллионов?

- Не думал об этом. Все мы люди, все ошибаемся или делаем удачные действия. Против каждого можно играть и побеждать, нет роботов, которые все делают идеально, - сказал Кинарейкин для издания Украинский футбол.

Читайте такжеУПЛ. Карпаты - Шахтер 0:0. Кинарейкин сохраняет отрыв для Динамо
По теме
yellow-arrow
Карпаты во время паузы проведут спарринг с командой Первой лиги
yellow-arrow
"Сыграю там, где скажет тренер". Новичок Кривбасса - о своем переходе в клуб
yellow-arrow
Кривбасс объявил о переходе хорватского легионера
Шахтер (Донецк) Карпаты (Львов) Яков Кинарейкин Эгиналдо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости