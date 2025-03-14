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"Говорил ему вставать". Кипер Карпат рассказал о симуляции игрока Шахтера
Яков Кинарейкин - о недавнем домашнем матче с "горняками"
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Вратарь "Карпат" Яков Кинарейкин рассказал об эпизоде с нападающим "Шахтера" Эгиналду, который произошел в матче 21-го тура УПЛ (0:0).
- Был момент, что он прессинговал меня, когда я выбивал мяч, и налетел на меня, не знаю специально или нет. Потом сам упал, якобы я его сбил. Говорил ему вставать, ничего не было, а он посмотрел на меня, улыбнулся и продолжил лежать.
- Насколько приятно не давать забивать бразильцам, которые стоят много миллионов?
- Не думал об этом. Все мы люди, все ошибаемся или делаем удачные действия. Против каждого можно играть и побеждать, нет роботов, которые все делают идеально, - сказал Кинарейкин для издания Украинский футбол.
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