"Говорил ему вставать". Кипер Карпат рассказал о симуляции игрока Шахтера

Вратарь "Карпат" Яков Кинарейкин рассказал об эпизоде с нападающим "Шахтера" Эгиналду, который произошел в матче 21-го тура УПЛ (0:0).

- Был момент, что он прессинговал меня, когда я выбивал мяч, и налетел на меня, не знаю специально или нет. Потом сам упал, якобы я его сбил. Говорил ему вставать, ничего не было, а он посмотрел на меня, улыбнулся и продолжил лежать.

- Насколько приятно не давать забивать бразильцам, которые стоят много миллионов?

- Не думал об этом. Все мы люди, все ошибаемся или делаем удачные действия. Против каждого можно играть и побеждать, нет роботов, которые все делают идеально, - сказал Кинарейкин для издания Украинский футбол.