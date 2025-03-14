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Карпаты во время паузы проведут спарринг с командой Первой лиги
Матч пройдет во Львове
Фото: ФК Карпати Львів
Футболисты "Карпат" во время паузы в УПЛ, вызванной матчами сборных, сыграют контрольный поединок.
Как сообщает Sport.ua, подопечные Владислава Лупашко проведут спарринг с перволиговой "Нивой" из Тернополя. Поединок состоится 23 марта. Не исключено, что игра пройдет на стадионе "Украина".
Сейчас в расположении "Карпат" отсутствуют несколько игроков, которые находятся в тренировочных лагерях национальной и юниорской сборных Украины. Правда, до спарринга с "Нивой" Игорь Краснопир согласно договоренностям успеет вернуться во Львов.
Ожидается, что с "Нивой" уже смогут сыграть Денис Мирошниченко и Тимур Стецьков, которые не избежали простуды.
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