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Карпаты во время паузы проведут спарринг с командой Первой лиги

Премьер-лига

Матч пройдет во Львове

Карпаты во время паузы проведут спарринг с командой Первой лиги

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

Футболисты "Карпат" во время паузы в УПЛ, вызванной матчами сборных, сыграют контрольный поединок.

Как сообщает Sport.ua, подопечные Владислава Лупашко проведут спарринг с перволиговой "Нивой" из Тернополя. Поединок состоится 23 марта. Не исключено, что игра пройдет на стадионе "Украина".

Сейчас в расположении "Карпат" отсутствуют несколько игроков, которые находятся в тренировочных лагерях национальной и юниорской сборных Украины. Правда, до спарринга с "Нивой" Игорь Краснопир согласно договоренностям успеет вернуться во Львов.

Ожидается, что с "Нивой" уже смогут сыграть Денис Мирошниченко и Тимур Стецьков, которые не избежали простуды.

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Нива (Тернополь) Карпаты (Львов)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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