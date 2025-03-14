Карпаты во время паузы проведут спарринг с командой Первой лиги

Футболисты "Карпат" во время паузы в УПЛ, вызванной матчами сборных, сыграют контрольный поединок.

Как сообщает Sport.ua, подопечные Владислава Лупашко проведут спарринг с перволиговой "Нивой" из Тернополя. Поединок состоится 23 марта. Не исключено, что игра пройдет на стадионе "Украина".

Сейчас в расположении "Карпат" отсутствуют несколько игроков, которые находятся в тренировочных лагерях национальной и юниорской сборных Украины. Правда, до спарринга с "Нивой" Игорь Краснопир согласно договоренностям успеет вернуться во Львов.

Ожидается, что с "Нивой" уже смогут сыграть Денис Мирошниченко и Тимур Стецьков, которые не избежали простуды.