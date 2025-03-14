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"Новый этап в моей карьере". 17-летний игрок Кривбасса - о продлении контракта
Хавбек поделился своими целями
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
17-летний полузащитник "Кривбасса" Александр Каменский поделился эмоциями от подписания долгосрочного контракта с клубом.
- Что для тебя значит подписание контракта с главной командой "Кривбасса"?
- Это возможность для меня идти к своей цели. Впереди - много работы. Хочу работать и развиваться вместе с "Кривбассом". Очень рад такой возможности быть здесь, вместе с красно-белыми. Начинается новый этап в моей карьере.
- Кто из тренеров внес наибольший вклад в твое профессиональное развитие?
- В Днепре - это Андрей Писный и Максим Ризавенко. В Кривом Роге - Алексей Прилепов, и Юрий Штурко. Очень благодарен наставникам за работу и терпение.
- Чего хотел бы достичь с "Кривбассом" в будущем?
- Побеждать в каждом матче и идти к новым вершинам. Уверен, у нашего клуба хорошее будущее, мы все работаем ради одной цели.
- На кого равняешься в главной команде клуба?
- Не хотел бы кого-то выбирать, ведь все футболисты главной команды сильны по-своему. У того или иного есть свои сильные качества, благодаря которым он добивается успеха и прогрессирует с каждым днем.
- Какой совет ты бы дал ребятам ФА "Кривбасс", которые сейчас только мечтают о подписании контракта с главной командой клуба?
- Самое главное - верить в свои силы, работать над собой каждый день. И если даже что-то не получается, все равно не надо опускать рук, - сказал Каменский.
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