"Когда закончится война, наш стадион будет полностью заполненным". Тренер участника УПЛ рассказал о футбольном буме в городе

В начале весенней части сезона-2024/25 было достаточно интересных матчей, которые отнюдь не соответствуют определению "зимний футбол". Приятной неожиданностью в череде событий четырех туров стала победная серия "Вереса" в играх в Ровно. Сначала подопечные Олега Шандрука в условно выездном поединке на родном "Авангарде" нанесли поражение криворожскому "Кривбассу", а затем уже в полноправных по определению домашних играх - с коваливским "Колосом" и житомирским "Полесьем" одержали победы. Причем, в последнем из упомянутых матчей ровенчане взяли верх над командой из Житомира с разгромным счетом 5:1. Это поражение, кстати, стало самым крупным для "Полесья" во времена работы в нем Имада Ашура.

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- Чем объясните тот факт, что этой весной "Верес" побеждает претендентов на еврокубковые места исключительно с крупным счетом? - интересуюсь у Олега Шандрука.

- Сложный вопрос, ведь какой-то системности я в этом факте не вижу. Во-первых, "Кривбасс" и "Полесье" - это две разные по игре команды. Во-вторых, наша подготовка в зимний период была продуктивной - и нам все удалось. Сейчас "Верес" хорошо выглядит физически, к тому же, команда не слишком изменилась зимой. Более того, мы даже усилились. Поэтому победы с крупным счетом - это, скорее, стечение обстоятельств.

- Судя по итоговому счету 5:1, может сложиться впечатление, что житомирскую команду вы обыграли без особого труда. Насколько эти предположения имеют под собой почву?

- Да, действительно, у тех, кто саму игру не видел, такое впечатление может сложиться. Причем не только в отношении матча с "Полесьем", но и игры с "Кривбассом". Кто-то действительно может сказать, что победа была очень легкой, о чем свидетельствует счет. Но на самом деле результаты складываются из микроэпизодов в играх. Если же брать конкретно поединок с "Полесьем", то очень важными были два гола - второй, "в раздевалку", и особенно третий. Именно его считаю переломным. Ведь житомирская команда в начале второго тайма прижала нас к собственным воротам, когда было много "стандартов". Этот отрезок мы перетерпели, не пропустив мяч. А потом и случился наш третий гол, после которого наша команда выглядела достаточно уверенно. А вот "Полесье" наоборот - "просело". После гола Дахновского я был уверен, что эту игру мы уже не проиграем. Я видел, как складывались дальнейшие события и как наши ребята отреагировали на этот мяч. Мы не начали играть от обороны, а наоборот - хотели забить еще. В конце концов так и произошло - вскоре мы забили четвертый мяч, а в конце поединка и пятый.

- Что было самым трудным в поединке с этим соперником?

- На самом деле это подготовка к матчу после не слишком удачной нашей игры с "Левым берегом". Но я рад за подопечных, ведь за один поединок (имею в виду с пристоличной командой) ребята хуже не стали. Было крайне важно правильно отреагировать на неудачу, как следует восстановиться и просто сыграть в свою игру. Так оно и получилось: играя при собственных болельщиках настрой на матч с "Полесьем" был максимальным и нам многое удавалось.

- Не могу не спросить у вас о капитане команды. Разделяете ли вы мнение о том, что "Верес" с Русланом Степанюком и без него, это, как говорят в хорошо знакомой вам Одессе, две большие разницы?

- Скажу так: роль Руслана очень важна как на футбольном поле, так и за его пределами, и я это повторял уже неоднократно. Однако не хотел бы говорить, что без Степанюка мы неконкурентны. Хотя бы потому, что без его участия нам удалось обыграть "Кривбасс". Мы хорошо осознаем, что этот футболист является для "Вереса" важной фигурой. Но вместе с тем мы должны понимать, что и без него должны тоже играть и пытаться побеждать. Да, его функция очень важна, однако я не хотел бы ее переоценивать.

- В игре с житомирцами Степанюк не только забивал мячи на разный вкус, но и выступил в роли ассистента. Какое же задание он получил от вас на предматчевой установке?

- Во-первых, в игре с "Полесьем" он вернулся в стартовый состав. За день до матча у меня с Русланом состоялся разговор, во время которого меня интересовало, насколько он готов физически и как чувствует себя после пребывания на больничном. Степанюк - футболист квалифицированный, поэтому хорошо чувствует свое тело. Так вот, во время нашего разговора я почувствовал в нем уверенность в том, что он готов играть с первых минут. Эта уверенность и передалась коллективу. За период вынужденного отсутствия Руслан соскучился по футболу, поэтому в матче с "Полесьем" отметился результативными действиями, что было очень важно.

- Можно ли сказать, что в минувший вторник звезды на небе сошлись в пользу "Вереса"?

- Да. Почему "нет"? Это был абсолютно наш день. Еще раз хочу отметить наличие болельщиков на нашем стадионе. Надеюсь, что эта синергия будет только крепнуть.

- После поражения от "Левого берега", которое потерпела ваша команда до игры с "Полесьем", наверняка не обошлось без критики?

- Критика была, да. И она заслуженная, ведь после двух подряд побед мы действительно сыграли невыразительно. Здесь даже не о чем говорить! Мы пообщались по этому поводу внутри команды. Да и самих ребят особо критиковать не было нужно - я видел по ним, что они и сами были разочарованы собственными действиями и результатом игры с "Левым берегом". Поэтому повторюсь: очень важно было, как подопечные на это отреагируют. И то, что я увидел в поединке с "Полесьем", мне очень понравилось.

- Пожалуй не ошибусь, если предположу, что из новичков, которые пополнили вашу команду в нынешнем году, Игорь Харатин вписался наиболее эффективно?

- Согласен с этим. Мы хоть и пытались "закрыть" еще некоторые позиции и добавить конкуренции, но по разным причинам это не удалось. Игорь Харатин добавил нам солидности в центре поля, повысил уровень командного мастерства. Он квалифицированный, максимально мотивированный игрок - и этого достаточно, чтобы он нас усилил.

- Кто из ближайшего резерва способен со временем вырасти в игрока основы "Вереса"?

- Прежде всего, отметил бы тех игроков, которые с нами работают в течение определенного периода. Некоторые из них даже успели дебютировать в Премьер-лиге, а Дмитрий Годя уже имеет свои минуты и получил вызов в молодежную сборную Украины U-20. А еще это такие футболисты, как Михаил Протасевич, Даниил Чечер (хотя он не слишком удачно вошел в игру с "Левым берегом", мы все равно возлагаем на него надежды относительно будущего), а из U-19 Ростислав Баран. Он тренируется с главной командой на постоянной основе и имел уже несколько минут в Премьер-лиге. Отмечу и совсем юного парня Антона Выдрича, который с нами начал тренироваться. Он 2008 года рождения и сейчас учится в 11 классе. В этом году должен стать выпускником Академии. Не так давно Выдрич дебютировал в составе "Вереса" U-19 и даже забил мяч. Мы его все чаще привлекаем к работе с первой командой. Выдрич - парень очень правильный, с должным отношением к футболу. Я надеюсь, что он и в дальнейшем будет прогрессировать.

- Долгое время в Ровно болельщики скучали по настоящему футболу. Похоже, что в последние годы в городе наблюдается футбольный бум....

- Это правда. Есть команда, которая играет на самом высоком уровне в украинском футболе. В Ровно футбол любят, и я думаю, что когда закончится война, наш стадион будет полностью заполненным. Убежден, что в каждом домашнем матче "Верес" будет иметь горячую поддержку.

- Насколько прочной является материально-техническая база клуба?

- Еще многое нужно сделать, однако что хочу отметить, так это то, что Иван Алексеевич (президент клуба Надеин - прим. ред.) и бизнес-партнеры делают все возможное для того, чтобы "Верес" развивался. Сейчас, в частности, строятся дополнительные поля на нашей тренировочной базе. Словом, материально-техническая составляющая нашего клуба улучшается. И это я хотел бы отметить.

- А как насчет оплаты труда футболистов?

- Могу сказать, что все обязательства президент клуба выполняет.

- К каким футбольным вершинам стремитесь вместе с "Вересом"?

- Прежде всего, мы смотрим на нашу игру и развитие каждого из игроков. Отталкиваемся сейчас только от этого. Понятно, что перед "Вересом" стоит четкая задача - не попасть по итогам этого сезона в переходные матчи. Но я, как главный тренер, и весь наш тренерский штаб, все же сосредоточены на индивидуальных характеристиках футболистов и командных взаимодействий. Если в этом наблюдается прогресс, то это означает, что движемся в правильном направлении. Следовательно - этим мы очень довольны.

- Как команда проведет паузу в чемпионате, вызванную матчами национальной сборной?

- Учитывая, что часть матчей 21-го тура была перенесена на более ранний срок, пауза в чемпионате для "Вереса", как и для ряда других команд Премьер-лиги, оказалась более длительной, вот мы и дали ребятам возможность отдохнуть четыре дня. Тем более, не так давно у команды были зимние сборы, когда футболисты провели месяц без семей. Поэтому теперь они имеют возможность провести время вместе. А дальше, в рамках подготовки к очередному поединку чемпионата с "Ингульцом", планируем сыграть 21 марта товарищеский матч с "Буковиной". Черновицкая команда приедет к нам в Ровно. А уже 28-го будем играть официальный матч с командой из Петрово.