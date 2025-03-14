Защитник Зари: У нас была возможность обыграть Динамо

Защитник луганской "Зари" Роман Вантух поделился впечатлениями от поединка 21-го тура УПЛ с "Динамо" (2:2).

"Не могу сказать, что мы делали ставку на быстрый гол. На установке рулевой Младен Бартулович просил с первых минут высоко встречать динамовцев, усложнять им контроль мяча и, главное, не бояться соперника. Считаю, что нам это удалось, придало уверенности и то, что в дебюте дважды забили.

Кстати, если бы мы до перерыва довели счет до 3:1, а возможности для этого были, то, как по мне, своего бы уже не упустили. В конце концов, и ничья для "Зари" в противостоянии с лидером чемпионата - положительный результат. Тем более, что у нас были серьезные кадровые проблемы, потому что динамовцы запретили играть своим футболистам, которые на правах аренды выступают за "Зарю".

Видимо, Бартулович вспомнил, что в свое время мне приходилось действовать на левом фланге полузащиты, и я играл на этой позиции, а не в обороне. Думаю, что не подвел.

Кто был ближе к победе? Под занавес матча были неплохие моменты для результативного завершения атак как у хозяев, так и у гостей. Поскольку с прицелом возникли проблемы, поэтому мирное соглашение следует признать справедливым", - сказал Вантух.