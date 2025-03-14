Полесье проведет два спарринга с представителями Первой лиги

Во время мартовской паузы в украинской Премьер-лиге, связанной с международными играми, "Полесье" сыграет два контрольных матча с командами из Первой лиги.

18 марта "волки" померяются силами с "Буковиной", 21 марта – с "Подольем".

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На данный момент "Полесье" не может рассчитывать на пять игроков. Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко, Богдан Крушинский уехали в расположение национальной команды Украины, а Максим Мельниченко и Ярослав Караман отправляются к юниорской сборной "сине-желтых".

Травмированных футболистов в составе житомирского клуба нет.

28-го марта "Полесье" проведет поединок 22-го тура УПЛ против ЛНЗ.