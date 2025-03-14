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Кривбасс – Левый Берег. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Кривбасс – Левый Берег: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.03.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Кривбас
"Кривбасс" после неудачного старта второй половины сезона будет принимать "Левый Берег", одержавший две победы в трех матчах второй половины сезона. Такие успехи позволили киевлянам покинуть зону переходных матчей и подняться внутрь турнирной таблицы. "Кривбасс" потерял четвертую еврокубковую позицию и будет пытаться туда вернуться.
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Поединок двадцать первого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Кривбасс" - "Левый Берег" состоится в субботу, 15 марта 2025 года, в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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