  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кривбасс – Левый Берег. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривбасс – Левый Берег. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Премьер-лига

Кривбасс – Левый Берег: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.03.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Кривбасс – Левый Берег. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Фото: ФК Кривбас

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

"Кривбасс" после неудачного старта второй половины сезона будет принимать "Левый Берег", одержавший две победы в трех матчах второй половины сезона. Такие успехи позволили киевлянам покинуть зону переходных матчей и подняться внутрь турнирной таблицы. "Кривбасс" потерял четвертую еврокубковую позицию и будет пытаться туда вернуться.

Favbet
1.61
4.00
5.90
Узнать больше

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок двадцать первого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Кривбасс" - "Левый Берег" состоится в субботу, 15 марта 2025 года, в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Кривбас - Лівий Берег
Смотреть трансляцию


Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.

По теме
yellow-arrow
Защитник Зари: У нас была возможность обыграть Динамо
yellow-arrow
Полесье проведет два спарринга с представителями Первой лиги
yellow-arrow
"Когда закончится война, наш стадион будет полностью заполненным". Тренер участника УПЛ рассказал о футбольном буме в городе
Кривбасс (Кривой Рог) УПЛ Где смотреть футбол Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости