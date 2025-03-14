Хотя в детстве все болели за киевлян. Федецкий рассказал, почему выбрал Шахтер, а не Динамо

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий рассказал, почему в свое время он выбрал донецкий " Шахтер ", а не киевское "Динамо".

"Очевидно, что в детстве все болели за "Динамо". Все изменилось, когда Ринат Ахметов взял донецкий клуб под свое крыло. "Шахтер" полностью поменял свое направление и стал главным соперником для киевского клуба.

В то время, когда я играл, активно строилась академия, появилось много нового. Был выбран бразильский вектор. Все понимали, что "Шахтер" должен показывать стабильный результат сразу, а не ждать несколько лет. Никто не ждал, чтобы росла молодежь.

Это было ключевым фактором для меня – то, как клуб развивался. Плюс решение отца, он посоветовал перейти туда. Вот я и решил из Луцка такой дальней дорогой ехать в Донецк", – сказал Федецкий.

Напомним, что Федецкий является воспитанником волынского футбола, а в "Шахтер" перешел в 2001 году.