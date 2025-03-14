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Хотя в детстве все болели за киевлян. Федецкий рассказал, почему выбрал Шахтер, а не Динамо

Премьер-лига
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Все изменилось, когда Ринат Ахметов взял донецкий клуб под свое крыло

Хотя в детстве все болели за киевлян. Федецкий рассказал, почему выбрал Шахтер, а не Динамо

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Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий рассказал, почему в свое время он выбрал донецкий "Шахтер", а не киевское "Динамо".

"Очевидно, что в детстве все болели за "Динамо". Все изменилось, когда Ринат Ахметов взял донецкий клуб под свое крыло. "Шахтер" полностью поменял свое направление и стал главным соперником для киевского клуба.

В то время, когда я играл, активно строилась академия, появилось много нового. Был выбран бразильский вектор. Все понимали, что "Шахтер" должен показывать стабильный результат сразу, а не ждать несколько лет. Никто не ждал, чтобы росла молодежь.

Это было ключевым фактором для меня – то, как клуб развивался. Плюс решение отца, он посоветовал перейти туда. Вот я и решил из Луцка такой дальней дорогой ехать в Донецк", – сказал Федецкий.

Напомним, что Федецкий является воспитанником волынского футбола, а в "Шахтер" перешел в 2001 году.

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Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Андрей Федецкий
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Источник:
https://www.youtube.com/@InsiderMediaGroup_
Опубликовал: Михаил Черныш
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