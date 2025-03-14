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Бабич отреагировал на возможную смена владельцев Черноморца

Премьер-лига
Обновлено

Такие слухи ходят в последнее время

Бабич отреагировал на возможную смена владельцев Черноморца

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич прокомментировал информацию о возможном смене владельца клуба.

"На информацию о смене руководства никак не реагируем. Наша задача – не только остаться в Премьер-лиге, но и занять место не ниже, чем в сезоне-2023/24 (тогда "Черноморец" финишировал на 12-м месте в таблице). Мы все профессионалы, поэтому стараемся максимально сконцентрироваться только на нашей игре и результатах", - сказал Бабич.

Напомним, что на данный момент "Черноморец" занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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