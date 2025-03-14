Бабич отреагировал на возможную смена владельцев Черноморца

Главный тренер " Черноморца " Александр Бабич прокомментировал информацию о возможном смене владельца клуба.

"На информацию о смене руководства никак не реагируем. Наша задача – не только остаться в Премьер-лиге, но и занять место не ниже, чем в сезоне-2023/24 (тогда "Черноморец" финишировал на 12-м месте в таблице). Мы все профессионалы, поэтому стараемся максимально сконцентрироваться только на нашей игре и результатах", - сказал Бабич.