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Бабич отреагировал на возможную смена владельцев Черноморца
Такие слухи ходят в последнее время
Фото: ФК Чорноморець
Главный тренер "
"На информацию о смене руководства никак не реагируем. Наша задача – не только остаться в Премьер-лиге, но и занять место не ниже, чем в сезоне-2023/24 (тогда "Черноморец" финишировал на 12-м месте в таблице). Мы все профессионалы, поэтому стараемся максимально сконцентрироваться только на нашей игре и результатах", - сказал Бабич.
Напомним, что на данный момент "Черноморец" занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков.
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