Рух - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Противостояние двух кризисных команд и представителей нижней части турнирной таблицы украинского первенства.

Подопечные Виталия Пономарева за три тура весенней части заработала три очка, а команда Юрия Максимова - лишь два зачетных балла. Первая встреча между львовским "Рухом" и полтавской "Ворсклой" в этой кампании УПЛ завершилась нулевой ничьей.

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Поединок 21-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 "Рух" - "Ворскла" состоится в субботу, 15-го марта 2025-го года, в 18:00 . Встреча пройдет во Львове, на "Арене Львов".

Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Рух - Ворскла Смотреть трансляцию