  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Рух - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рух - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Рух - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.03.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Рух - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: Ворскла

Новина українською

Противостояние двух кризисных команд и представителей нижней части турнирной таблицы украинского первенства.

Подопечные Виталия Пономарева за три тура весенней части заработала три очка, а команда Юрия Максимова - лишь два зачетных балла. Первая встреча между львовским "Рухом" и полтавской "Ворсклой" в этой кампании УПЛ завершилась нулевой ничьей.

Favbet
2.49
3.00
3.25
Узнать больше

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок 21-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 Рух "Рух" - "Ворскла" Ворскла состоится в субботу, 15-го марта 2025-го года, в 18:00. Встреча пройдет во Львове, на "Арене Львов".

Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Рух - Ворскла
Смотреть трансляцию

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
Бабич отреагировал на возможную смена владельцев Черноморца
yellow-arrow
Рух - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 15.03.2025
yellow-arrow
Кривбасс – Левый Берег. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Ворскла (Полтава) Рух (Львов) Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Football
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости