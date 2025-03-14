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Рух - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Рух - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.03.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: Ворскла
Противостояние двух кризисных команд и представителей нижней части турнирной таблицы украинского первенства.
Подопечные Виталия Пономарева за три тура весенней части заработала три очка, а команда Юрия Максимова - лишь два зачетных балла. Первая встреча между львовским "Рухом" и полтавской "Ворсклой" в этой кампании УПЛ завершилась нулевой ничьей.
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Поединок 21-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 "Рух" - "Ворскла" состоится в субботу, 15-го марта 2025-го года, в 18:00. Встреча пройдет во Львове, на "Арене Львов".
Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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