Кипер Карпат: Сомневаюсь, что у горняков сейчас есть место для юмора

Голкипер "Карпат" Яков Кинарейкин рассказал о спарринге с "Шахтером", который состоялся на следующий день после календарного матча УПЛ между командами (0:0).

- На следующий день после матча чемпионата "Шахтер" победил "Карпаты" со счетом 2:1 в спарринге. Вы ведь этот матч пропускали?

– Сам не играл, но смотрел.

‒ Какие-то шутки были на тему того, что "горняки" желали бы изменить результаты матча местами?

‒ Что касается шуток, то в "Карпатах" точно такого не слышал. Для ребят, получающих меньше игровой практики, этот спарринг стал возможностью проявить себя, поэтому относились к матчу серьезно.

В "Шахтере", может, что-то и шутили, хотя, сомневаюсь, что у "горняков" сейчас есть место для юмора, учитывая их ситуацию.