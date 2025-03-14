Новый владелец – новые перспективы? Будущее Черноморца под вопросом

Почему-то сейчас виновниками всех бед выставляют непосредственно тренеров, а следующими на очереди стоят футболисты. Но общественность всегда забывает о вышестоящих группах лиц, которые также влияют, а может даже и в большем объеме на развитие клуба. В футбольном мире есть немало примером, где кризисные отрезки команды кроются далеко не в плохо подобранном составе или же фатальных ошибках тренерского штаба. Взгляните только на "Тоттенхэм", который десятилетиями не может добиться желанных результатов, но виновником выставляют Постекоглу. "Манчестер Юнайтед" также не стоит забывать и посмотреть на количество тренеров, которые не смогли привести команду к успеху.

Смена владельца может стать ключевым фактором в борьбе команды за выживание в Украинской Премьер-лиге. Какие перспективы открываются перед клубом и сможет ли он выбраться из зоны вылета? А это непростой вопрос и он требует безусловного углубление и поиск всех подводных камней, которые будут стоять на пути становления нового конкурента за верхнюю часть турнирной таблицы.

"Моряки"

Футбольный клуб "Черноморец" из Одессы — один из старейших и наиболее известных клубов Украины, основанный в 1936 году. За свою почти вековую историю команда переживала как триумфальные моменты, так и периоды спада. Сегодня "Черноморец" вновь находится в центре внимания, но, к сожалению, не из-за спортивных достижений, а из-за финансовых трудностей и борьбы за выживание в высшем дивизионе украинского футбола.

Безусловно у команды есть шансы вырваться из той самой опасной зоны, в которую они умудрились залететь по ходу текущего сезона. Правда проблема возникла далеко не сейчас и длится с сезона 2021/2022. Команда, которая ранее могла смело претендовать на позиции верхней части турнирной таблицы скатилась в середину, а следом в зону вылета. Все это не просто так и этому есть прямое объяснение. В последние годы клуб столкнулся с серьезными финансовыми проблемами, что отразилось на его выступлениях в УПЛ. По состоянию на март 2025 года, "Черноморец" занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков после 20 матчей. Такое положение вызывает обеспокоенность у болельщиков и специалистов, особенно учитывая богатую историю и традиции клуба.

Недавно появилась информация о возможной смене владельца "Черноморца". Потенциальным покупателем является армянский бизнесмен Артур Гранц, известный своими инвестициями в сфере недвижимости и игорного бизнеса, а также владением армянским футбольным клубом "Пюник". Эта новость вызывает множество вопросов о будущем клуба: сможет ли новое руководство стабилизировать финансовую ситуацию, улучшить инфраструктуру и, самое главное, сохранить место в УПЛ?

История владельцев "Черноморца" и их влияние на результаты клуба

За свою историю "Черноморец" неоднократно менял владельцев, что сказывалось на его стабильности и результатах. В 2011 году президентом клуба был Леонид Климов, при котором был построен новый стадион в центре Одессы. Однако уже в 2015 году из-за финансовых проблем стадион был передан государству, а сам клуб оказался в сложном положении.

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В 2020 году стадион "Черноморец" был приобретен американской компанией Allrise Capital за 193,8 млн грн (около $7 млн). СЕО компании, Руслан Зинуров, отметил, что планируется инвестировать $10 млн в развитие стадиона, чтобы сделать его объектом мирового уровня для футбольных болельщиков и жителей Одесского региона. Он подчеркнул: "Наша задача – сделать стадион спортивным объектом мирового уровня для футбольных болельщиков и жителей Одесского региона".

Однако, несмотря на эти усилия, финансовые трудности продолжали преследовать "Черноморец". Клуб комплектовался преимущественно арендованными игроками и свободными агентами, что сказывалось на стабильности результатов. Но несмотря на все эти трудности на пути "жемчужины" они все равно не сдавались и сохраняли прописку в УПЛ.

Новый потенциальный владелец: Артур Гранц и его планы

В марте 2025 года появилась информация о том, что "Черноморец" может сменить владельца. Потенциальным покупателем является армянский бизнесмен Артур Гранц, известный своими инвестициями в сфере недвижимости и игорного бизнеса. Он также владеет армянским футбольным клубом "Пюник". Глядя на текущий проект Артура Гургеновича можно сказать, что шансы таки есть. Ведь "Пюник" на данном этапе чемпионата Армении располагается на третьей строчке и претендует на Лигу конференций. Бизнесмены такого уровня как Гранц не вкладываются в бесперспективные проекты. Даже при условии, что "Черноморец" на сегодняшний день довольствуется лишь зоной стыковых матчей – это не означает, что в будущем ситуация не изменится.

По данным СМИ, достигнута принципиальная договоренность о продаже клуба, однако юридическое оформление сделки еще продолжается. Новый владелец столкнется с рядом проблем, включая финансовые обязательства перед футболистами и риск получения трансферного бана. Кроме того, клуб не владеет собственной инфраструктурой, а тренировочная база в Совиньоне находится в аренде и требует значительных инвестиций для восстановления после обстрела.

Все эти сложности должны лишь добавить мотивации новому владельцу, который уже строит планы по трансформации структуры клуба. По информации источника уже планируются первые кадровые решения и это возврат Владимира Генинсона. Это экс-президент УПЛ, бывший исполнительный директор Федерации футбола Украины. Делегат УЕФА на европейских турнирах Комиссар ФИФА на международной арене. Он уже находился в структуре одесского клуба с 2022 по 2023 года, но после стал вице-президентом "Колоса".

Владимир Генинсон рассказал о состоянии дел на его текущем месте работы. Специалист заявил, что пока не будет делать никаких заявлений. Журналисты настойчиво пытались узнать о взаимоотношениях с клубом у Владимира и работает ли он там вообще, но Генинсон держал интригу до последнего.

"Вы же не видели моего прощального поста. Обычно я делаю это красиво в соцсетях и все об этом знают. Никто со мной не прощался. Как я люблю говорить: ждите новостей от Колоса. Чемпионат в разгаре и любому клубу нужна поддержка. Могу сказать, что моя трудовая книжка находится в Колосе".

Влияние смены владельца на перспективы клуба

Смена владельца может стать поворотным моментом для "Черноморца". При эффективном управлении и достаточном финансировании клуб имеет шанс выйти из зоны вылета и закрепиться в УПЛ. Опыт Артура Гранца в управлении футбольными проектами может помочь в стабилизации ситуации и привлечении новых инвестиций. Также представители потенциального владельца уже побывали на клубной базе и болельщики "моряков" с нетерпением ждут хороших, а главное долгожданных новостей.

Однако необходимо учитывать, что процесс восстановления потребует времени. Решение финансовых проблем, укрепление состава и улучшение инфраструктуры — все это задачи, которые предстоит решить новому руководству. Важно также наладить отношения с болельщиками и вернуть их доверие, что является неотъемлемой частью успешного функционирования клуба. Все задачи являются приоритетными и невероятно сложными. Так как команде нужно остаться в Премьер-лиге, а график ой как непрост. К тому же после зимней паузы первые матчи не задались, но главное – есть математические шансы на выход из красной зоны.

Новые перспективы

Судьба команды в этом сезоне будет зависеть от нескольких факторов: насколько быстро завершится процесс смены владельца, какие шаги предпримет новое руководство, а также какие результаты покажет команда в ближайших турах. Финансовая стабильность является приоритетной задачей, так как в первую очередь необходимо закрыть все задолженности. Усиление состава, если конечно не будет наложен трансферный бан. И здесь вряд ли может идти речь о точечном усилении состава. "Черноморцу" необходимо сохранить костяк команды и уже вокруг него создавать новую основу. Сюда же следует отнести инфраструктуру, которая находится в подвешенном состоянии. И конечно же работа с болельщиками. Доверие фанатов — один из важнейших активов клуба. Возвращение зрителей на трибуны, улучшение атмосферы на матчах и взаимодействие с городом могут стать дополнительным фактором роста.

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Смена владельца в "Черноморце" открывает перед клубом новые перспективы, но также ставит перед ним серьезные вызовы. Одесская команда оказалась в сложном положении, и выход из кризиса потребует не только финансовых вливаний, но и грамотного управления. Новый владелец, если сделка будет окончательно оформлена, должен сосредоточиться на нескольких ключевых аспектах.

Если финансовые вопросы удастся решить оперативно, а тренерский штаб получит возможность укрепить состав, шансы на спасение сохраняются. Однако любой управленческий кризис или задержка в решении организационных вопросов может стоить "Черноморцу" места в элите украинского футбола. Болельщики клуба, безусловно, надеются на лучшее. Одесса — город с богатыми футбольными традициями, и "Черноморец" заслуживает большего, чем борьба за выживание. В ближайшие месяцы станет ясно, способен ли новый владелец вернуть команде стабильность и успех.