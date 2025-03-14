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"Склероз немножко", - Ванат ответил на вопрос о конфликте с Пономаренко
А попросту - отказался отвечать
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Форвард "Динамо" Владислав Ванат отказался отвечать на вопрос о своем конфликте с 19-летним нападающим киевлян Матеем Пономаренко после матча 21-го тура УПЛ с "Зарей".
"Не помню, склероз немножко", - ответил Ванат.
Напомним, что Пономаренко вышел на замену в перерыве и смог забить гол, благодаря которому "Динамо" сравняло счет, но вырвать победу киевлянам не удалось.
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Источник:ВДИНАМО
Опубликовал: Михаил Черныш
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