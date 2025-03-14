  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Склероз немножко", - Ванат ответил на вопрос о конфликте с Пономаренко
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Склероз немножко", - Ванат ответил на вопрос о конфликте с Пономаренко

Премьер-лига

А попросту - отказался отвечать

"Склероз немножко", - Ванат ответил на вопрос о конфликте с Пономаренко

скриншот

Новина українською

Форвард "Динамо" Владислав Ванат отказался отвечать на вопрос о своем конфликте с 19-летним нападающим киевлян Матеем Пономаренко после матча 21-го тура УПЛ с "Зарей".

Читайте такжеХоть он и забил. Ванат после матча с Зарей напихал 19-летнему Пономаренко. ВИДЕО

"Не помню, склероз немножко", - ответил Ванат.

Напомним, что Пономаренко вышел на замену в перерыве и смог забить гол, благодаря которому "Динамо" сравняло счет, но вырвать победу киевлянам не удалось.

По теме
yellow-arrow
Караваев: Сейчас Заря на ходу - понимали, что будет тяжело
yellow-arrow
"Не знаю, можно ли это назвать объединением", - игрок Карпат сказал рассказал о ситуации с Рухом
yellow-arrow
Геллер - об аренде игроков Динамо: Оба клуба довольны
Динамо (Киев) Владислав Ванат Матвей Пономаренко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ВДИНАМО
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости