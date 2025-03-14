Кривбасс – Левый берег. АУДИО онлайн трансляция матча 21-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 21-го тура чемпионата Украины между криворожским "Кривбассом" и "Левым Берегом".

Команда, активно рвущаяся в ТОП-4, примет коллектив из середины турнирной таблицы, который стремится сохранить отрыв от зоны вылета, и при этом подпирать конкурентов повыше. Плотность высокая, никто не хочет терять очки. Смогут ли гости отобрать зачетные пункты у хозяев? Или же это будет легкая прогулка для подопечных Вернидуба? ыОтветы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 15 марта – в 15:25 по киевскому времени.

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Комментатор: Владимир Зуев