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Кривбасс – Левый берег. АУДИО онлайн трансляция матча 21-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Кривбасс – Левый берег. АУДИО онлайн трансляция матча 21-го тура УПЛ

ФК Лівий Берег

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 21-го тура чемпионата Украины между криворожским "Кривбассом" и "Левым Берегом".

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Команда, активно рвущаяся в ТОП-4, примет коллектив из середины турнирной таблицы, который стремится сохранить отрыв от зоны вылета, и при этом подпирать конкурентов повыше. Плотность высокая, никто не хочет терять очки. Смогут ли гости отобрать зачетные пункты у хозяев? Или же это будет легкая прогулка для подопечных Вернидуба? ыОтветы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 15 марта – в 15:25 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Владимир Зуев

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Кривбасс (Кривой Рог) чемпионат Украины УПЛ Украинская Премьер-лига Трансляция Аудио онлайн стрим Левый берег (Киев)
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Владимир Зуев
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