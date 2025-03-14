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Ингулец – Черноморец. АУДИО онлайн трансляция матча 21-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Ингулец – Черноморец. АУДИО онлайн трансляция матча 21-го тура УПЛ

ФК Чорноморець

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 21-го тура чемпионата Украины между "Ингульцом" и одесским "Черноморцем".

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Матчи между командами со дна турнирной таблицы, а в данном случае реально идет речь о коллективах, ниже которых никого в УПЛ на данный момент нет, часто бывают более напряженными и крутыми, чем поединки с участием грандов. Сможет ли "Черноморец" оторваться от "Ингульца"? Или же парни из Петрово догонят одесситов? Или же ждать ничью на пользу конкурентам? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 16 марта – в 12:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Тарас Вархоляк

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Черноморец (Одесса) чемпионат Украины УПЛ Ингулец (Петрово) Украинская Премьер-лига Трансляция Аудио онлайн стрим
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Тарас Вархоляк
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