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Ингулец – Черноморец. АУДИО онлайн трансляция матча 21-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
ФК Чорноморець
UA-Футбол организует комментарий поединка 21-го тура чемпионата Украины между "Ингульцом" и одесским "Черноморцем".
Матчи между командами со дна турнирной таблицы, а в данном случае реально идет речь о коллективах, ниже которых никого в УПЛ на данный момент нет, часто бывают более напряженными и крутыми, чем поединки с участием грандов. Сможет ли "Черноморец" оторваться от "Ингульца"? Или же парни из Петрово догонят одесситов? Или же ждать ничью на пользу конкурентам? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 16 марта – в 12:55 по киевскому времени.
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Комментатор: Тарас Вархоляк
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