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Геллер - об аренде игроков Динамо: Оба клуба довольны
А Яцыку еще нужно год поиграть за Зарю
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Президент "
"Молодым игрокам очень тяжело пробиваться в "Динамо", поэтому они оббиваются у нас, а потом, когда набираются опыта, возвращаются в свой родной клуб. Они приносят параллельно хорошие результаты нашему клубу, поэтому оба клуба довольны.
Вернется ли Яцик в "Динамо"? Смотрите, у нас соглашение до лета, но я считаю, что Яцику нужно еще сезончик поиграть за "Зарю" – сказал Геллер.
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