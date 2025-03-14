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Геллер - об аренде игроков Динамо: Оба клуба довольны

Премьер-лига
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А Яцыку еще нужно год поиграть за Зарю

Геллер - об аренде игроков Динамо: Оба клуба довольны

фото из свободных источников

Новина українською

Президент "Зари" Евгений Геллер объяснил текущую политику своего клуба, конкретно нацеленную на временные аренды футболистов "Динамо". По словам Геллера, это взаимовыгодное партнерство.

"Молодым игрокам очень тяжело пробиваться в "Динамо", поэтому они оббиваются у нас, а потом, когда набираются опыта, возвращаются в свой родной клуб. Они приносят параллельно хорошие результаты нашему клубу, поэтому оба клуба довольны.

Вернется ли Яцик в "Динамо"? Смотрите, у нас соглашение до лета, но я считаю, что Яцику нужно еще сезончик поиграть за "Зарю" – сказал Геллер.

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Заря (Луганск) Динамо (Киев) Евгений Геллер
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Источник:
ВДИНАМО
Опубликовал: Михаил Черныш
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