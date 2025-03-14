Геллер - об аренде игроков Динамо: Оба клуба довольны

Президент " Зари " Евгений Геллер объяснил текущую политику своего клуба, конкретно нацеленную на временные аренды футболистов "Динамо". По словам Геллера, это взаимовыгодное партнерство.

"Молодым игрокам очень тяжело пробиваться в "Динамо", поэтому они оббиваются у нас, а потом, когда набираются опыта, возвращаются в свой родной клуб. Они приносят параллельно хорошие результаты нашему клубу, поэтому оба клуба довольны.

Вернется ли Яцик в "Динамо"? Смотрите, у нас соглашение до лета, но я считаю, что Яцику нужно еще сезончик поиграть за "Зарю" – сказал Геллер.