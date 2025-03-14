"Не знаю, можно ли это назвать объединением", - игрок Карпат сказал рассказал о ситуации с Рухом

Голкипер "Карпат" Яков Кинарейкин раскрыл свое видение соглашения своего клуба с "Рухом".

В течение зимнего трансферного окна "Карпаты" усилились несколькими ведущими игроками "Руха".

"Не знаю, можно ли это назвать объединением. К нам пришли квалифицированные игроки, которые усилят наш состав. Они молоды и горячи, голодны к футболу, хотят добиваться результата.

Перешел также мой лучший друг – Игорь Краснопир, дружим с ним еще с первого сбора молодежной сборной, замечательное событие!", - сказал Кинарейкин.