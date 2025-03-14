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"Не знаю, можно ли это назвать объединением", - игрок Карпат сказал рассказал о ситуации с Рухом
В Карпаты перешел и лучший друг Якова Кинарейкина
fcrukh.com
Голкипер "Карпат" Яков Кинарейкин раскрыл свое видение соглашения своего клуба с "Рухом".
В течение зимнего трансферного окна "Карпаты" усилились несколькими ведущими игроками "Руха".
"Не знаю, можно ли это назвать объединением. К нам пришли квалифицированные игроки, которые усилят наш состав. Они молоды и горячи, голодны к футболу, хотят добиваться результата.
Перешел также мой лучший друг – Игорь Краснопир, дружим с ним еще с первого сбора молодежной сборной, замечательное событие!", - сказал Кинарейкин.
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