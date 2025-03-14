Караваев: Сейчас Заря на ходу - понимали, что будет тяжело

Защитник " Динамо " Александр Караваев после матча с «Зарей» (2:2) порассуждал, почему киевлянам так тяжело даются последние матчи.

- Доволен ли ты результатом матча против "Зари"?

– Нет, конечно нет. Но, конечно, хочется всегда побеждать, я почему и перешел в "Динамо".

- А чего не хватает больше всего команде? Вроде бы знаешь там 1:1, потом смотришь - "Шахтер" тоже потерял очки.

– Это я думаю, что бремя. То, что ты идешь на первом месте, нужно поддерживать всегда и уровень, и результат, и игру, и баллы набирать.

- С одной стороны выходит, что пока ни одного матча не проиграли, но вот с каждой новой ничьей все больше и больше они воспринимаются уже как...

- Я играл в "Заре", я тоже играл против "Динамо" и против "Шахтера", это совсем другое настроение. Ты выходишь против гранда, ты отдаешь все силы на максимум. Потом у тебя уже идут как обычные игры, ты там можешь выиграть, можешь вничью, но такое, а вот когда ты играешь с "Динамо", то против тебя все так выходят. И потому это тяжело. Конечно, нет недооценки соперников, потому что ты знаешь каждого игрока, как они играют, какие результаты показывают. Сейчас "Заря" на ходу, понимали, что будет тяжело, но так проходят каждые игры, потому что я знаю и понимаю настроение тех ребят, которые выходят против нас играть. И престижно, и ты можешь себя зарекомендовать, если ты обыгрываешь гранда украинского футбола и показываешь результат, а потом тебе приходит предложение. Поэтому и всегда выдаются матчи очень сложные.