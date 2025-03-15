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Полузащитник Кривбасса поделился информацией о том, на что может рассчитывать криворожская команда в этом сезоне

Премьер-лига

Кривбасс приложит максимум усилий, чтобы получить достойный результат ©

Полузащитник Кривбасса поделился информацией о том, на что может рассчитывать криворожская команда в этом сезоне

Фото: Кривбас

Новина українською

Правый полузащитник "Кривбасса" Денис Кузик поделился своими мыслями об этом сезоне УПЛ для криворожской команды.

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Я уверен, что Кривбасс может занимать самые высокие места, чтобы играть в еврокубках – это наша цель, поэтому будем к ней идти и реализовывать. Впереди еще немало туров, так что посмотрим, как оно будет в конце сезона. "Кривбасс" приложит максимум усилий, чтобы получить достойный результат.

Еврокубки с "Кривбассом" – это был вызов для тебя?

Да, я очень хотел дебютировать в еврокубках, ведь это была моя мечта – сыграть на евроарене. Я был очень доволен тем, что мы с командой вышли в Европу, потому наслаждался каждым моментом, каждым матчем. Уверен, мы себя покажем, ведь результат приходит с опытом.

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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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