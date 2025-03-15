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Денис Кузык поделился, в чем секрет его обводных ударов

Премьер-лига

Есть ли вовсе секрет?

Денис Кузык поделился, в чем секрет его обводных ударов

Фото: ФК Кривбас

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Полузащитник "Кривбасса" Денис Кузык рассказал о том, как он оттачивает обводные удары на тренировках.

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"Честно говоря, никакого секрета, как такового, и нет. Я по максимуму практикую удары во время тренировок и стараюсь оставаться и после тренировок, чтобы оттачивать подобное. Есть практика, поэтому нужно выходить на поле и показывать свои способности", — сказал Кузык.

Напомним, за этот сезон Кузык забил 4 мяча в 19 играх УПЛ.

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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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