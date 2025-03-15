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Денис Кузык рассказал, в чем секрет его обводных ударов
Есть ли вовсе секрет?
Фото: ФК Кривбас
Полузащитник "Кривбасса" Денис Кузык рассказал о том, как он оттачивает обводные удары на тренировках.
"Честно говоря, никакого секрета, как такового, и нет. Я по максимуму практикую удары во время тренировок и стараюсь оставаться и после тренировок, чтобы оттачивать подобное. Есть практика, поэтому нужно выходить на поле и показывать свои способности", — сказал Кузык.
Напомним, за этот сезон Кузык забил 4 мяча в 19 играх УПЛ.
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Источник:УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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oda1979 (Запорожье)
15.03.2025 в 13:50
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