Денис Кузык рассказал, в чем секрет его обводных ударов

Полузащитник "Кривбасса" Денис Кузык рассказал о том, как он оттачивает обводные удары на тренировках.

"Честно говоря, никакого секрета, как такового, и нет. Я по максимуму практикую удары во время тренировок и стараюсь оставаться и после тренировок, чтобы оттачивать подобное. Есть практика, поэтому нужно выходить на поле и показывать свои способности", — сказал Кузык.