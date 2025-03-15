Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривбасс – Левый берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Кривбасс – Левый берег: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 15.03.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
ФК Лівий Берег
"Кривбасс" очень неудачно начал вторую половину сезона, набрав в трех матчах одно очко, что стоило команде места в еврокубковой зоне. "Левый Берег" напротив, одержал две победы и покинул зону переходных матчей.
Поединок начнется в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.
- Всі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у
Telegram UA-Football
УПЛ, 21-й тур
15 марта. Кривой Рог. "Горняк"
"Кривбасс" 15:30 "Левый берег"
Видеотрансляция – MEGOGO УПЛ ТВ
Телетрансляція матчу Кривбас – Лівий берегСмотреть трансляцию
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Неймар и еще двое игроков исключены из заявки сборной Бразилии. Известна причина
- Украине, вероятно, придется "отдать" России часть Донбасса, - советник Трампа Уолтц
- Триумфальное возвращение-2. Малиновский отдал уже два ассиста в матче с Лечче. ВИДЕО
- Шовковский после ничьей с Зарей высказался о чемпионской гонке и конфликте Ваната и Пономаренко
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн