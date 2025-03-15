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Кривбасс – Левый берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Кривбасс – Левый берег: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 15.03.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Кривбасс – Левый берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

ФК Лівий Берег

UA-Футбол
Новина українською

"Кривбасс" очень неудачно начал вторую половину сезона, набрав в трех матчах одно очко, что стоило команде места в еврокубковой зоне. "Левый Берег" напротив, одержал две победы и покинул зону переходных матчей.

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Поединок начнется в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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УПЛ, 21-й тур
15 марта. Кривой Рог. "Горняк"
"Кривбасс" 15:30 "Левый берег"

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