Кривбасс – Левый берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Кривбасс" очень неудачно начал вторую половину сезона, набрав в трех матчах одно очко, что стоило команде места в еврокубковой зоне. "Левый Берег" напротив, одержал две победы и покинул зону переходных матчей.

Поединок начнется в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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УПЛ, 21-й тур

15 марта. Кривой Рог. "Горняк"

"Кривбасс" 15:30 "Левый берег"

Текстовая трансляция – UA-Футбол



Видеотрансляция – MEGOGO УПЛ ТВ