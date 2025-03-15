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Ингулец – Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Ингулец – Черноморец: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 16.03.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Чорноморець
Встреча команд, занимающих два последних места в турнирной таблице, обещает быть интересной. Для "Черноморца" это шанс догнать "Ворсклу" и "Оболонь", которые находятся в зоне переходных матчей. "Ингулец" в случае победы догонит, собственно, "Черноморец" и немного улучшит свою почти безнадежную ситуацию.
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Поединок двадцать первого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Ингулец" - "Черноморец" состоится в воскресенье, 16 марта 2025 года, в 13:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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