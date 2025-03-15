  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ингулец – Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ингулец – Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Премьер-лига

Ингулец – Черноморец: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 16.03.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Ингулец – Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

Встреча команд, занимающих два последних места в турнирной таблице, обещает быть интересной. Для "Черноморца" это шанс догнать "Ворсклу" и "Оболонь", которые находятся в зоне переходных матчей. "Ингулец" в случае победы догонит, собственно, "Черноморец" и немного улучшит свою почти безнадежную ситуацию.

Favbet
3.80
3.30
2.10
Узнать больше

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок двадцать первого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Ингулец" - "Черноморец" состоится в воскресенье, 16 марта 2025 года, в 13:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Інгулець - Чорноморець
Смотреть трансляцию


Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.

По теме
yellow-arrow
Команда Вернидуба претендует на четвертое место. Кривбасс - Левый берег. Текстовая трансляция матча УПЛ
yellow-arrow
10 очков разницы между командами. Тренеры объявили составы на матч Кривбасса с Левым Берегом
yellow-arrow
ЛНЗ - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16.03.2025
Черноморец (Одесса) УПЛ Ингулец (Петрово) Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
15.03.2025 в 14:20
ну что Бабич будешь сдавать игру --опыт есть
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
15.03.2025 в 14:20
ну что Бабич будешь сдавать игру --опыт есть
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости