Ингулец – Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Встреча команд, занимающих два последних места в турнирной таблице, обещает быть интересной. Для "Черноморца" это шанс догнать "Ворсклу" и "Оболонь", которые находятся в зоне переходных матчей. "Ингулец" в случае победы догонит, собственно, "Черноморец" и немного улучшит свою почти безнадежную ситуацию.

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Поединок двадцать первого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Ингулец" - "Черноморец" состоится в воскресенье, 16 марта 2025 года, в 13:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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