Яцык: Уже жду возвращения в Динамо

Арендованный у "Динамо" полузащитник "Зари" Александр Яцык рассказал о будущем своей карьеры.

“ – Через "Зарю" прошло очень много игроков "Динамо": Кабаев, Караваев, Тимчик. Когда ты?

– Увидим когда.

– Ты после этого сезона хотел бы тебе нравится больше отбирать очки у "Динамо"?

– Да нет, так не нравится. Увидим летом, что это будет. Сам уже жду возвращения.

– Ты уже возвращения ждешь?

– Конечно.

– Кто для тебя самая звездочка, ушедшая из "Зари" в "Динамо"?

– Бражко”, – сказал Яцык.