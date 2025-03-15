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Яцык: Уже жду возвращения в Динамо

Премьер-лига
Обновлено

Нужно подождать минимум до лета

Яцык: Уже жду возвращения в Динамо

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Арендованный у "Динамо" полузащитник "Зари" Александр Яцык рассказал о будущем своей карьеры.

– Через "Зарю" прошло очень много игроков "Динамо": Кабаев, Караваев, Тимчик. Когда ты?

– Увидим когда.

– Ты после этого сезона хотел бы тебе нравится больше отбирать очки у "Динамо"?

– Да нет, так не нравится. Увидим летом, что это будет. Сам уже жду возвращения.

– Ты уже возвращения ждешь?

– Конечно.

– Кто для тебя самая звездочка, ушедшая из "Зари" в "Динамо"?

– Бражко”, – сказал Яцык.

Полузащитник выступает в аренде у "Зари" с июля 2023 года. На его счету 46 матчей в составе первой команды луганчан.

Также в сезоне 2022-2023 гг. Яцык провел три встречи за "Динамо". Контракт Александра с киевским клубом рассчитан до лета 2026 года, согласно информации Transfermarkt.

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Источник:
ВДинамо
Опубликовал: Максим Кучер
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